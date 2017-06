Den forbannede fotballen. Jeg har begynt å like Brann.

Jeg liker egentlig ikke fotball. Trolig fordi jeg aldri har klart å sparke en ball uten at det ser komisk ut. Den ene fotballkampen jeg har spilt, ble jeg plassert i mål. Alle skudd gikk inn. Ikke min idrett, altså.

Siden har jeg titt og ofte forbannet fotballen.

Fotballens dominans kan være et mareritt for barn som overhodet ikke mestrer den. At en idrett kan være avgjørende for ungers sosiale liv, er opprørende. Mange småttiser ville blitt lykkeligere med andre aktiviteter.

Verden er full av idretter, men flertallets diktatur har bestemt at denne ene skal overstyre alt. Det er like urimelig som det er uforståelig.

Men, men. Jeg har gitt opp. Det får bli noen andres kamp.

Fotballen, og ikke minst Brann, har sneket seg inn i mitt hode. Mot min vilje, er fotballen blitt en del av livet mitt.

Det viser seg lettere å flyte med enn å kjempe imot. Jeg kan ikke si jeg liker det, men jeg er i ferd med å sympatisere med fotball.

Småtrollene har selvsagt deler av skylden. Det som gjør ungene glade, gjør de voksne glade. Seks av syv dager handler om fotball. I likhet med litt for mange andre, ble helgen tilbrakt på Vosscup. Jeg har hørt meg selv rope fra sidelinjen. Jeg har trippet og hoppet, trøstet og jublet. Løftet hendene over hodet i begeistring og kjent på spenningen når stillingen var uavgjort når kampen nærmer seg slutten. Og når det avgjørende målet kommer rett før dommeren blåser, herrejemini for en følelse.

Aha, det er dette det går i, har jeg tenkt.

Det har tatt tid å komme dit. For oss som ikke har sett poenget, er det innimellom lett å legge merke til i de ekstreme utslagene av kjærlighet til sporten. Da Brann skulle spille cupfinale for noen år siden, var Bergensbanen fylt til randen av det jeg betraktet som apekatter med røde skjerf. En av de fulleste hadde hjemmestrikket Brann-genser og veltet inn på et toalett rett ved mitt sete. Da han skulle ut, hadde han glemt at døren var av typen skyvedør. Etter mye rop og hamring, sparket han like godt ut hele døren. Han snøvlet sikkert «Heia Brann» før han ramlet videre.

Slike episoder har gjort det lett å forbli på utenforlaget.

Men noe har skjedd, i meg. På avstand har jeg observert fellesskapet til Brann-supportere. Jeg har sett at det er fint. Jeg ser at det å heie på Brann gir mer enn skuffelsene tar.

På kampdager er det klin umulig å finne parkering i bydelen jeg bor i. Det irriterte meg voldsomt tidligere. Sakte har jeg fått en ny rutine. Jeg går ut på balkongen for å høre dere der nede synge Nystemten. Når oppmøtet er godt og vinden blåser rett vei, er det en mektig opplevelse. Vakkert.

Å legge hånden på hjertet, derimot, der er jeg ikke ennå. Men jeg hører forskjell på scoringsjubel og god-sjanse-jubel. Når det virkelig tar av, kan jeg finne på å sjekke stillingen på BT.

For tiden går det ganske bra med Brann, har jeg skjønt. Gull, kanskje, og medgangen gjør meg glad. Når Brann vinner, blir jeg i bedre humør.

Nei, det er nok ikke av ren kjærlighet til klubben. Hjertet er varmt, men står ikke helt i brann. Men alle folkene rundt meg blir så mye bedre å ha med å gjøre. Bergen er bare en triveligere by å være i disse dagene hvor alt ser så lovende ut. Alt er mulig nå som Brann er på toppen av tabellen. Vi kan finne vann på Mars, alle sammen.

Kanskje handler det ikke så mye om fotball, men om kulturell assimilering. Stedet vi bor, blir en del av oss. Nabolaget, bydelen, byen endrer oss. Fellesskapet tar oss, påvirker hvilke ord vi bruker og hvordan vi bruker tiden.

Når mitt forhold til Brann er blitt et annet, er det nok ikke så mye sporten eller laget i seg selv, men menneskene jeg møter. Er man i tilstrekkelig grad del av samfunnet man bor i, risikerer man at det skjer noe med følelser og preferanser.

Man kan velge å stritte imot. Når fotballen sniker seg inn i mitt liv, og jeg protesterer ikke lenger. Om Brann vinner serien, vil jeg føle noe. Det er for tidlig å kalle det kjærlighet, men det er på tide å innrømme at vi har noe på gang.