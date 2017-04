Vi skal alle være glade for at Senterpartiet vokser. Det viser at demokratiet lever.

Vi lever i et oppsiktsvekkende stabilt demokrati. I fire valgperioder på rad har regjeringene sittet fra valg til valg. En vesentlig forklaring er naturligvis at det i Norge ikke finnes noen mulighet til å skrive ut nyvalg.

Men det forklarer bare litt. Få statsråder må gå. I Danmark, derimot, har det vært åtte regjeringsskifter siden 2001, og det skal få og små feiltrinn til før man blir tippet ut av regjeringen.

Stabiliteten gjelder ikke bare toppen, men også velgerne. Siden forrige stortingsvalg skjedde det lenge lite på meningsmålingsfronten. Selv gjennom flyktningkrisen, som avslørte hvor sårbare Norges grenser er, flyttet knapt en eneste velger på seg. Uke etter uke etter måned har vi sett meningsmålinger hvor endringene er såpass små at vi ikke kan vite om de er reelle eller om de skyldes tilfeldigheter.

Stille vann har noe ubehagelig ved seg. Lurer noen strømninger under som vi ikke kan se?

Noen av oss har også begynt å tvile på hvor godt målingene er egnet til å fange opp uro, særlig blant dem som verken stemmer eller gidder svare på plagsomme meningsmålere.

Grovt sett har det bare skjedd to endringer siden forrige valg: Den første er at Arbeiderpartiet vokste kraftig høsten 2014. Siden har partiet falt nesten like mye, fra å ligge på over 40 prosent på målingene til rundt 34 prosent nå.

Den andre endringen er seinvinterens store snakkis: Senterpartiets vekst. Den viser at det er liv i norske velgere, og at partisystemet virker.

Sp har fått så mye oppmerksomhet at det er verdt å minne om at folk flest har lite til overs for partiet. 11 prosent på målingene er imponerende, men det er altså ikke selveste Folket som har reist seg. Det er lett å bli forvirret slik partiet, i klassisk populistisk stil, spiller på motsetningen mellom folk og eliter.

Det store flertallet ville aldri finne på å stemme Senterpartiet, like lite som de ville stemme Frp. De er små mindretall.

Senterpartiets vekst viser fordelen ved et flerpartisystem. En klar og tydelig misnøye, som en reaksjon på regjeringens politikk, blir manifestert. Og takk og lov for det.

Regjeringen har ført en politikk som har konsekvenser. Man kan mene at reformene trengs, slik jeg i det store og hele gjør, men regjeringen ønsker å endre samfunnet.

Samfunnsendringer verken kan eller bør skje uten friksjon.

Sentrum-periferi-konflikten har vært en av de viktigste i norsk politisk historie. Den har vært vesentlig i flere partiers vekst og overlevelse. De senere årene har den ligget på lavbluss, og den flyttet få velgere ved stortingsvalget i 2013.

Det som også har skjedd, er at færre partier målbærer konfliktlinjen. Det vil si, Venstre er ikke lenger et parti man stemmer på om man vil stoppe sentraliseringen. Velgermassen er blitt urban.

KrF er et parti for spesielt interesserte, og selv om distriktspolitikk fortsatt er sentralt i partiet, skal det mye til før partiet mobiliserer nye grupper på den saken.

Så da står vi igjen med to partier: Sp og Frp.

Ja, Frp er et motmaktsparti som mobiliserer på misnøye med statlig inngripen og virkelighetsfjerne beslutninger tatt i Oslo. Et parti som tror på det sunne folkevettet og som mangler tillit til sentralmaktens intelligens. Den siden av partiet er bare litt lett å glemme når innvandringsretorikken er på det sterkeste. Hadde partiet stått utenfor regjering, er det godt mulig det hadde klart å fange opp noe av uroen vi ser nå.

Men det vesentlige er at misnøyen med sentralisering og regjeringsreformer har et sted å gå. Den blir hørt og uttrykt.

Partikonkurransen, politikkens darwinisme, sørger for at velgerne som nå har flyttet på seg, får makt. Arbeiderpartiet har allerede snudd seg rundt og fremstiller seg som distriktenes store beskytter. Både Venstre og KrF er nødt til å tilpasse seg for ikke å dø.

Høyre er muligens det eneste partiet som kan la være, fordi det fra før har en så urban velgermasse.

I et demokratisk perspektiv er det slik det skal være. Partiene reagerer på velgernes bevegelser. Den dagen det slutter å skje, er det alvorlig grunn til bekymring.