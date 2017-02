Trump ønskjer å dra USA i ei autoritær retning. Dei to første vekene hans kan tyde på at han ikkje vil klare det.

EIRIK BREKKE

Viss president Donald Trump vil dra USA i ei meir autoritær retning, kunne han lært mykje av sin kollega i Tyrkia. President Recep Tayyip Erdoğan har vore smart.

Han har utfordra ein og ein institusjon, fram til han har vakse seg så sterk at han kan utfordre sjølve demokratiet. I april får me vite om han får den nye grunnlova si, der meir makt vert samla hos han. Prosessen for å kome dit har vore lang, og Erdoğan har snodd seg gjennom utfordring etter utfordring.

Den autoritære dreiinga som har skjedd i Tyrkia, har vore brå og brutal. Tyrkia vart skrytt opp i skyene på 2000-talet, men ti år etter toppen er landet farleg nær pariastatus. Rettsstaten, pressefridomen, og økonomien utvikla seg positivt, og minoritetars rettar vart styrkja.

Landet var på god veg til å bli ei regional stormakt, som kunne vore sentral i å definere vestlege makters tilnærming til Midtausten. Slik gjekk det ikkje.

Personlege ambisjonar overtok, samtidig som landet forsøkte å takle borgarkrigen i Syria på eiga hand. Konflikten med den kurdiske terrorgruppa PKK blussa opp igjen etter at krigen mot Den islamske staten (IS) begynte å flyte over grensa.

Tallause terroråtak seinare er Tyrkia utsett for elendige økonomiske utsikter, det som er igjen av demokratisk kjerne, vert utfordra av drakoniske unntakslover, og landet er meir polarisert enn nokon sinne.

På toppen sit framleis Erdoğan, og vinn han grunnlovsavstemninga til våren, kan han rekne dei siste ti åra som ein suksess: Målet hans vil vere oppnådd, sjølv om Tyrkia har lidd i prosessen.

STEPHANIE KEITH / X03264

Dei første to vekene til Trump viser at han ønskjer å stå fram handlekraftig, men at det går kraftig utover gjennomføringsevna hans. Utan å rådføre seg med tryggleiksdepartementet stengde han ute over 200 millionar menneske frå å reise inn til USA, og det på ein måte som Ann Donnelly, ein føderal dommar i New York, meinte var så på kant med grunnlova at ho beordra stans i deportasjonane kort tid etter presidentordren kom.

Det er stor sjanse for at ordren etter kvart vert formelt erklært grunnlovsstridig.

Fleire statar har allereie saksøkt føderalstaten, og Trump har sparka interimjustisministeren for å ha nekta å forsvare forbodet i retten. Å nekte å ta innover seg kva avgrensingar som finst på presidentembetet, er noko Trump verkar å ha heilt til felles med Erdoğan. Spørsmålet er kor langt han drar det. Sistnemnde har tatt seg så store fridomar at grunnlovsendringa eigentleg berre er ei legalisering av måten han driv på i dag.

USA er ikkje Tyrkia, og faren for at alt smeltar saman i ein maktpøl er ikkje fullt så stor i Amerika. Trump er omgitt av sterke institusjonar. Så lenge han ikkje yppar til krig med Kongressen eller Høgsterett kan han få gjennomført mykje politikk. Det var i alle høve realiteten før muslimforbodet. Viss han nektar å innordne seg etter ein dom der forbodet vert slått ned, kan institusjonskrigen kome.

I så måte kan innreiseforbodet fungere positivt, i alle høve for alle oss som vil avgrense makta hans. Det er vanskeleg å sjå for seg (men ingenting er umogeleg) at republikanarane i Kongressen aksepterer ein president som ignorerer domstolane – uansett tema.

Der Erdoğan tok eit steg om gongen for å endre det tyrkiske regimet, har Trump kanskje gått altfor hardt ut. Hugs at republikanarane er for ein svært desentralisert og maktdelt stat.

Omorganiseringa av det nasjonale tryggleiksrådet, NSC, kan stå fram som ein teknikalitet, men den kan vere viktig i å forstå kva retning Trump vil styre i. Det me veit, er at Steve Bannon, presidentens sjefrådgjevar, no skal delta på desse møta. Å omtale Steve Bannon som ein kontroversiell figur er å ta svært svakt i. Han er kjent for å stå for eit radikalt og kaotisk verdssyn, og trur hardt på at verda er på veg inn i ein ny krig, mot islam.

President George W. Bushs rådgjevar, den òg kontroversielle Karl Rove, deltok aldri på slike møter. Bush ønskja rett og slett at administrasjonen, befolkninga, og særskilt militæret skulle vere sikker på at dei avgjerslene han gjorde basert på NSC sine råd, ikkje var besudla med partipolitiske vurderingar.

Carlo Allegri / X90181

Samtidig som Bannon kom inn, vart forsvarssjefen og den nasjonale etterretningssjefen fjerna som ordinære medlemmer av NSC. Dette styrkar frykta for ei politisering av det nasjonale tryggleiksrådet, og viss det slår til, kan det få vidtrekkjande konsekvensar for verda. Det er nærliggjande å sjå til forholdet til Russland.

Trump har nær sagt gått til val på eit betre forhold til Russland. Det er venta, og frykta, at han skal fjerne sanksjonane mot Russland, og NSC-rokeringa styrkar den frykta.

For det vil vere ei politisk avgjersle, og neppe ei som er grunngitt i nasjonal tryggleikspolitikk. I retur kan Trump få hjelp til å overvinne IS, ein organisasjon som Russland har hevda å bombe i halvanna år allereie.

Om noko, så er den første tida til Trump eit teikn på at han ønskjer seg ein politikk som er rimeleg autoritær, spesielt knytt til innvandring, men om han kjem til å lukkast er meir usikkert.

Han ser rett og slett ut til å mangle den kløkta ein treng for å destabilisere dei sterke institusjonane som er rundt han.

Manglande kløkt og klønete politisk handverk er likevel ingen grunn til å ikkje å frykte han. Men det er kanskje grunn til å vere litt optimistisk oppi all galskapen?