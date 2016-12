Noreg og andre tidlegare protestantiske statskyrkjeland er blant dei rikaste og best fungerande statane i verda. Tilfeldig? Neppe.

I 2017 er det 500-årsjubileum for reformasjonen. 31. oktober 1517 slo Martin Luther opp sine 95 tesar på døra til slottskyrkja i Wittenberg.

Hans oppgjer med den katolske kyrkja pregar framleis den religiøse, kulturelle, sosiale og politiske utviklinga i Noreg og resten av den protestantiske verda.

Protestantisk puritanisme var ein viktig føresetnad for framveksten av moderne kapitalisme. Dette er den mest vidgjetne tesen til Max Weber, tyskaren som vert rekna som grunnleggjaren av moderne sosiologi.

Med gudsfrykt, flid og sparsemd skulle verksemder byggjast og kapital akkumulerast, ifølgje puritansk ideologi. Utan plass til iaugefallande privat forbruk, gull, glitter og bling.

Om Max Weber har rett, er det denne arven vi tærer på i dei velståande, ein gong protestantiske landa, som no er blant dei mest sekulære samfunna i verda.

Utan at vi lenger avstår frå gull, glitter og bling, men framleis har eit visst innslag av dårleg samvit. Om gudsfrykta sviktar, er protestantismen seigliva.

Den sekulære individualismen har ei av sine røter i reformasjonens sentrale lære, at mennesket berre står ansvarleg overfor Gud, og står åleine i å svara Gud for syndene sine.

Det er dette som har vekt det protestantiske samvitet, ifølgje den påakta sveitsiske psykoanalytikaren C.G. Jung, som sjølv var son til ein prest.

Han meiner det dårlege samvitet til protestantane har ein snikande sjukdoms ubehagelege eigenskapar.

Vrengjebiletet av den gode protestant er prinsipprytteri og sjølvrettferd, med hang til å spreia dårleg samvit og til å oppdra andre menneske, utan å bli beden om det.

Den gode protestant er som skapt for godleikstyranniet. Og protestantismen smittar. I det norske samfunnet kan også ateistar og andre ikkje-truande vera hardt ramma av C. G. Jungs diagnostiserte, ubehagelege eigenskapar.

Dei ikkje-truandes hang til å overvinna andre menneskes «overtru» og til å reinsa det offentlege rom for religiøse, især kristne symbol og merkesaker, deira hang til, ubedne, å oppdra sine medborgarar og til å spreia dårleg samvit, kan ha protestantiske dimensjonar.

Reformasjonen gjorde staten til religiøs overkikkador for den evangelisk-lutherske kyrkja. Staten overtok pavens rolle, med kontroll av den reine læra og den finansielle styringa. Bispar og prestar vart statstenestemenn.

Reformasjonen gav også pengar i statskassa. Alt den katolske kyrkja hadde samla av gods og gull, vart overteke av kongar og fyrstar, til smørjing av deira pappenheimarar, til å føra krig eller til å sløsa bort på anna vis, men somtid også til samfunnsmessige investeringar.

Av det norske kyrkjegodset er det ekstra lite att, mest berre kyrkjene, prestegardane og dei prestegardsinntektene som er samla i Opplysingsvesenets fond.

Den norske statens religiøse monopol vart først for alvor utfordra av den pietistiske lekpredikanten Hans Nielsen Hauge og hans flokk av haugianarar, mot slutten av 1700-talet og tidleg på 1800-talet.

Hans Nielsen Hauge var dertil ein føregangsmann i næringslivet, som også utfordra byborgarskapets økonomiske privilegium, i god, protestantisk stil.

Pietismen påverka den evangelisk-lutherske kyrkja, alt ettersom dei teologiske vindane og tidsanda skifta. Men staten slepper ikkje taket før 1. januar 2017, etter innpå 500 års statsstyre.

For religionsskeptikarar og religionsmotstandarar, især i Arbeidarpartiet, har det vore viktig å ha politisk kontroll med kyrkja, som eit bolverk mot religiøs utagering. Sosialdemokratiet har stått særleg sterkt i ein gong protestantiske land, der statsmakta har gjennomsyra samfunnet.

Ikkje minst i Noreg har dette gjeve staten ei spesiell, moralsk rolle. Denne rolla synest å bli forsterka i sekularismens tid, med utbreidd ønskje om eit statleg, moralsk monopol som såkalla livssynsmessig nøytral instans.

Martin Luther har sjølv sådd spirer til den protestantiske sekularismen. Han var ein folkeopplysar. Bibelen skulle gjerast tilgjengeleg for alle, på deira eige språk.

Han omsette Bibelen til tysk i 1945 og vert rekna som skaparen av det tyske skriftspråket. Christian den tredjes dansk-norske bibel kom i 1550, bygd på Sjællands-dialekten.

Martin Luthers ambisjon var at mennesket skulle byggja livet sitt på frie, individuelle avgjerder. Kvar og ein skulle sjølv tolka Guds ord. Det opna ikkje berre for utbreiing av lesekunst og skulegang, det gav også rom for tvil. Å tru kunne bli å tvila.

I opplysingstida på 1700-talet fekk tvilen så stort rom at Gud kunne avskiltast av somme av den tids lærde, og av den franske revolusjonen. 1800-talets kommunistar og sosialistar plasserte gjerne Gud på historias skraphaug.

Men Gud døde aldri, medan totalitære, sekulære ideologiar vart lagde på sotteseng. Vår tids protestantiske, sekulære individualisme kan vera aggressiv, men er framfor alt likesæl til Guds eksistens.

Det er smått om gudgjevne avgrensingar for den protestantiske individualismen. Det er også smått om plassen for kollektive avgrensingar om kvar og ein berre står ansvarleg overfor seg sjølv og sin eigen selfie. Då kan dekadansen setja inn.

Trygge, stappmette samfunn synest å ha lite bruk for Gud, medan gamle, protestantiske misjonsmarker tilsynelatande ikkje har lite bruk for den sekulære varianten av protestantismen.

Om utryggleiken held fram med å veksa i vår del av verda, spørst det om Gud vender attende.

Om Martin Luther er det sagt at han stod med eitt bein i mellomalderen og eitt i notida, at han bidrog til å skapa notida og moderniteten.

Han levde i ei tid med store omveltingar, globaliseringa som følgje av oppdaginga av Amerika og sjøvegen til Asia, nye media i kjølvatnet av trykkjekunsten, veksande muslimangst etter den tyrkiske hærtakinga av Budapest.

I hans tid vart det mogeleg å bryta klassegrensene, slik han og hans eigen familie gjorde.

Martin Luther var ein opprørar, ein motsetnadsfylt mann, med synspunkt som no blir fordømde, ikkje minst hans nedrakking av jødane, og det at han gjorde seg avhengig av kongar og fyrstar.

Protestantar, truande som ikkje-truande, har det ikkje med å overlata dommen til Gud. Dommen vil vi helst sjølve fella.

Men etter fem hundre år, er Martin Luther er framleis ein av oss.