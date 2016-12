Arbeidsledigheten i Hordaland vil trolig fortsetter å stige. Det må nødvendigvis prege det nye året.

Nei, det har ikke snudd, slik mange har trodd. Neste år vil flere i Hordaland være uten jobb, mener Nav. Sammenlignet med det meste av Europa er ledigheten fortsatt lav. 3,6 prosents ledighet, som Nav forventer neste år, er heller ikke høyt om vi ser oss tilbake i tid.

Det hjelper lite. Flere lokalsamfunn langs kysten er rammet hardt av nedturen i oljebransjen.

Noe av det mest påfallende ved tallene, er de store forskjellene mellom kommunene. Ledigheten i Bergen ligger like over landssnittet. Men i Øygarden er hele seks prosent nå uten arbeid, i Fjell fem prosent.

Nav tror det vil bli flere.

De arbeidsledige ingeniørene har fått mye oppmerksomhet, for det er noe atypisk ved at såpass mange høyt utdannede sliter med å få jobb.

Men flertallet av de ledige er altså ikke ingeniører. Nedturen i oljebransjen rammer bredt og det er en mangfoldig gruppe som har mistet jobben den siste tiden. De kommer fra bygg- og anleggsbransjen. De har vært i servicenæringen. De er industriarbeidere.

Alt er ikke svart. For eksempel venter Nav at det skal gå bedre for bygg og anlegg. Men Navs beskrivelse av industrien i Hordaland er dyster: «Her er det nå negative tendenser i omtrent alle undernæringer».

Bakgrunnen for denne pessimismen er fallet i oljeinvesteringer, sammen med en forventning om at kronekursen vil bli styrket, som igjen vil ramme eksportbedriftene.

Veksten i langtidsledige gir særlig grunn til bekymring. Siden i fjor er det blitt mer enn dobbelt så mange som har vært ledige mer enn et år.

Det er velkjent at jo lenger man står utenfor arbeidslivet, jo vanskeligere er det å komme inn igjen. I mindre kommuner er det ikke flust med alternative arbeidsplasser.

For mange er det ikke bare å flytte. Det er heller ikke bare å skifte bransje.

For flere lokalsamfunn som har lent seg tungt på oljenæringen, er det nå alvorlig.

Om de mye omtalte ingeniørene og andre spesialister flytter på seg, kan det også ramme kommunens kompetanse på sikt. Det vil i så fall gjøre det enda vanskeligere å bygge opp noe nytt.

Om ledigheten vedvarer, vil den gå utover kommunenes økonomi. Allerede neste år vil Øygarden kommune tape to millioner. Når kjøpekraften sakte, men sikkert går ned, og mange av de ledige i verste fall går over fra arbeidsledighetstrygd til sosialhjelp, blir ringvirkningene større.

Vi går inn i et valgår. Etter sigende skal det stå et slag om Vestlandet.

Ap-leder Jonas Gahr Støre har før blitt kritisert for å krisemaksimere: De største ordene bør spares til en virkelig krise. Statsminister Erna Solberg har vært noe mer dempet, men faren ved det er å bli tatt for ikke å ta situasjonen nok på alvor.

Den utfordringen vil begge partilederne fortsette å møte i Hordaland. I Bergen er arbeidsledigheten høyere enn før. Over 5000 ledige er definitivt et stort antall mennesker. Det råder likevel ingen krisestemning – kanskje heller en tro på at det verste er over.

I valgkampen blir det derfor en utfordring at andre steder opplever det annerledes.

Selv om oljenedturen rammer langt bredere enn man noen ganger kan få inntrykk av, er det noen som rammes hardest: Ledigheten er nesten dobbelt så høy for menn som for kvinner. I enkelte kommuner har unge menn det relativt tøft på arbeidsmarkedet.

Ser man et stykke frem i tid, er lyspunktene for Vestlandet nesten blendende. Men for mange er det for langt frem. Alvoret senker seg over det nye året før det har begynt.