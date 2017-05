Han tror på alt. Og ingenting.

Donald Trump er en meningsløs president. Mannen er blottet for meninger.

Etter 100 dager har Trump ennå ikke klart å peke ut en politisk kurs for de neste fire årene.

Tar man et tilbakeblikk, er det først slående å se de elleville hendelsene som allerede er glemt. Trump hevdet at 1,5 til 3 millioner velgere stemte ulovlig, en påstand basert på ingenting. Da han ble presset på dette, svarte Det hvite hus med å sette ned en gruppe som skulle undersøke om han hadde rett. Den gruppen har ikke gitt lyd fra seg.

Han hevdet at Barack Obama avlyttet ham i Trump Tower under valgkampen, tilsynelatende basert på en konspirasjonsteoretisk radioverts tull. I stedet for å levere bevis, svarte Det hvite hus med å be Kongressen undersøke om presidenten hadde rett. Det hadde han ikke.

Dette er de to mest avslørende eksemplene på at Trump bare sier ting. Uten fakta, uten resonnement, uten argumenter. Han slenger ut noen setninger, og så setter han pris på oppmerksomheten.

Politikkutformingen ser ut til å fungere på en lignende måte. Etter innfallsmetoden.

I Det hvite hus utkjempes det nå en unik maktkamp. Den har flere fraksjoner, men den tydeligste skillelinjen går i praksis mellom nasjonalister og globalister, som også er en kamp mellom radikale og mer pragmatisk anlagte folk. Rådgiveren Steve Bannon er i den første gruppen, mens svigersønnen Jared Kuschner og datteren Ivanka Trump er i den siste.

Den skitne kampen er et tegn på mer enn bare dårlig ledelse. At Trump omgir seg med rådgivere med så vidt forskjellige meninger, viser hvor få meninger han selv besitter. Trump har ikke pekt ut en retning, som man skulle forvente av en politisk leder. Den ekstreme kontrasten mellom noen av hans rådgivere, avdekker et retningsløst politisk prosjekt.

CARLOS BARRIA / X90035

Fremdeles er det umulig å spå om Trumps presidentperiode vil ta Bannons retning av en økonomisk etnonasjonalisme basert på handelsbarrierer og ødeleggelsen av den administrative staten, eller Kuschners mer pragmatiske og internasjonale kurs.

«Jeg er en nasjonalist og en globalist. Jeg er begge deler», sa han til Wall Street Journal forrige uke. «Og jeg er den eneste som tar beslutningene, tro meg.»

Det er vanskelig å si hva Trump egentlig tror på, bortsett fra at han vil gjøre det som gir ham mest positiv omtale i pressen.

Perioden startet med Bannons agenda, da Trump iverksatte et innreiseforbud for innbyggere fra syv muslim-dominerte land. Forbudet ble raskt slått ned i domstolene. Også oppfølgeren, etter Trumps eget utsagn en utvannet versjon av den første, ble stanset i retten.

Den aggressive, isolasjonistiske politikken tapte.

Så var det forsøket på å reversere Obamas helsereform. Trumps reformforslag var i stor grad utarbeidet av republikaneren Paul Ryan i Kongressen, og lite tydet på at Trump selv hadde noe særlig engasjement eller kunnskap om saken. Som flere av rådgiverne hans har sagt til pressen: Trump ville bare signere loven og innkassere seieren. Kongressen endte opp å si nei.

Dermed tapte også den klassiske republikanske politikken.

Nå skal Trump forsøke seg på en skattereform. Foreløpig har han ikke lansert mer enn én A4-side med noen kulepunkter. Med republikansk flertall i Kongressen burde skattelette være mulig å få til, og skulle det skjære seg, vil trolig Trumps manglende engasjement være årsaken.

Ikke én eneste gang har Trump beveget seg ut av Washington for å bygge støtte for politikken han ønsker å få gjennomført, slik tidligere presidenter alltid har gjort. Da blir det vanskeligere å legge press på Kongressen.

På punkt etter punkt har Trump gått tilbake på tidligere uttalelser. Etter at regimet i Syria brukte kjemiske våpen på egen befolkning, snudde han brått om i synet på amerikansk involvering i borgerkrigen.

Han er åpenbart lett å overbevise.

«Jeg visste ikke mye om Nato», sa han forrige uke om hvorfor han tidligere sa at Nato var utdatert. Etter et møte med Jens Stoltenberg, var han omvendt. Han trengte heller ikke mye tid for å lære om Nord Korea. «Etter å ha lyttet i ti minutter, skjønte jeg at det ikke var så enkelt», sa han etter å ha snakket med Kinas president.

Det mest avslørende sitatet fra forrige ukes mange intervjuer om de 100 dagene, var likevel dette, om livet som president: «Jeg trodde det ville være enklere».

Kanskje ville det vært enklere hvis han hadde flyttet inn i Det hvite hus med en sterk overbevisning. Før han finner den, bør man frykte inkompetansen mer enn agendaen hans.