Turistbransjen og andre må gjerne ta kampen mot utenlandske nettsteder, men de bør spare seg for å gjøre det til et spørsmål om moral og verdier.

Nordmenn som taper i konkurransen mot utenlandske nettsider, fremstiller seg selv som utnyttet og moralsk overlegne. Det er ingen vinneroppskrift.

Både i reisebransjen og filmbransjen er det flust av uttalelser som maner til en slags proteksjonistisk krig mot internett. Med flagget til topps skal fjordene kun selges av nordmenn og utlendingene holdes unna.

Ullensvang Hotell har trukket seg ut fra utenlandske søkemotorer som Booking.com og Hotels.com, skrev BT forrige uke. Hotelldirektøren reagerer på de høye provisjonene og det kraftige prispresset, og satser på å selge rom gjennom egne kanaler.

Tilsvarende frustrert er reisebyrået Fjord Tours, som sliter med bookingselskapenes makt. Men argumentasjonen går raskt fra å være fornuftig økonomisk til smålig, bakstreversk og arrogant.

Men først: Det finnes gode grunner til at selskaper vil holde seg unna. Makten til bookingselskapene er stor. De krever å ha lavest pris, så kundene kan ikke få billigere rom ved å kontakte hotellet direkte. De krever høy provisjon. Når alle hotellprisene blir sammenlignet side om side, presses prisene ned.

Så når Ullensvang Hotell sier at de har like mange bookinger som før, uten å være på bookingnettsidene, er det bare å være glad på deres vegne.

Rune Sævig

Likevel, når Fjord Tours sier at bookingselskapene «surfer på det norske varemerket og det norske reiselivsproduktet, uten å legge igjen fem flate øre til produktutvikling og verdiskapning», lyder det hult.

Det er ikke sånn at norske selskaper har et slags monopol på reisevirksomhet i Norge.

«Nettselskapene skaper null verdier for mitt hotell, for Hardanger som region eller bidrar med skatter og avgifter til Norge», sa hotelldirektøren til BT. Det er bare rett så lenge man antar at antall tilreisende ville vært helt likt uten de praktiske mulighetene til å finne reiser og hotellovernattinger.

Gjester, uansett hvordan de booket rommet, betaler moms på overnattingen og lønnen til de ansatte på hotellet. De handler i butikker og betaler for reiseopplevelser. Det er verdier.

Det er ikke til å komme forbi at nettsider som Hotels.com gjør det enklere å være turist. Også selv dersom det ikke er bra for statskassen, er det uansett bra for folk. Det er bra for alle som ønsker å reise, både nordmenn og utlendinger.

Det var en gang folk brukte reisebyråer for hver minste lille flytur, men da flyselskapene lærte seg å selge billetter på nett, var det mange profesjonelle billettbestillere som måtte finne seg nytt arbeid. Gevinsten var lavere priser for forbrukerne og muligheten til lettere å navigere i hva slags tilbud som finnes.

Noen var vel motstandere av det også.

Eirik Brekke

Film- og TV-bransjen er også full av internettskeptikere. Der er savnet etter DVD og VHS fremdeles stort, og aktørene har lenge etterlyst at nettleverandører skal betale en egen filmavgift.

Akkurat som Fjord Tours anklager bookingselskapene for å utnytte fjordene uten å lage fjorder, anklager filmbransjen nettleverandører som Get og Altibox for å utnytte norske filmer. «Nettleverandørene lever av innholdet vårt. Da er det naturlig at de bidrar til finansieringen», sa generalsekretæren i Produsentforeningen til Hardware.no for noen år siden.

Hør på den: Nettleverandører får betalt fra kunder som vil se på film, derfor må de altså betale direkte til filmprodusentene? Logikken burde tilsi at nettleverandørene også burde betale Facebook, Google og pornonettsider. Det er jo ingen forskjell.

Åserud, Lise / NTB scanpix

Et annet forslag som ligner mer på reiselivsbransjens internettskepsis, er et fra Norsk filminstitutt om en egen avgift på strømmetjenester som Netflix. Igjen er det en merkelig forståelse for markedet. Netflix betaler allerede for rettighetene til å sende norske filmer, så det er meningsløst med en egen avgift på toppen.

Dette er ikke et spørsmål om moral, verdier eller utnyttelse av fjorder og sårbare nordmenn. Det er ren markedsdynamikk. Når utenlandske bookingselskaper leverer gode tjenester som gir forbrukerne valg og rimelige priser, er det et gode for de fleste.

Fjord Tours og norske filmprodusenter er konkurrenter som må gi forbrukerne et bedre tilbud. Så enkelt er det. Og så vanskelig.