Alt som skulle til for å normalisere president Trump, var 59 missiler rettet mot Syria.

Det impulsive angrepet mot Syria kan ikke vurderes uavhengig av Donald Trumps øvrige oppførsel. Likevel, straks etter at militærflyplassen ble forsøkt jevnet med jorden, var militærstaten USA tilbake i sitt gamle, vante spor.

Akkurat som under bombingen av Bagdad og invasjonen av Afghanistan, ble TV-skjermene dekket med bilder av missilene som ble skutt opp fra skip i Middelhavet. I studio satt politikere, eksperter og kommentatorer som nesten unisont hyllet oppvisningen av amerikansk militærmakt.

Støtten står i skarp kontrast til hvordan Trump ellers behandles. Da innvandringsforbudet hans ble stanset i retten, da helsereformen havarerte i Kongressen, og ellers når han har dummet seg ut, så kritikerne på det som tegn på hans svakheter: Han er uerfaren og impulsiv, han har svak dømmekraft og er omgitt av dårlige rådgivere.

Men etter militærangrepet, snakket ikke Trumps motstandere om disse dårlige egenskapene. I bunn lå en antakelse av at det amerikanske forsvaret alltid vet hva det driver med.

«Vi ser disse vakre bildene», sa Brian Williams på fjernsynskanalen MSNBC om synet av missilene som ble fyrt av. Han snakket om angrepet som om det var ren poesi. Det var et ekko av scenen i «Apokalypse Nå!», med det legendariske sitatet: «Jeg elsker lukten av napalm om morgenen».

De elsker våpen, disse amerikanerne. De er så stolte av the troops.

CNNs Fareed Zakaria kom med en enda mer illustrerende uttalelse. «Jeg tror Donald Trump ble president av USA i går kveld», sa han. Fordi en president er ikke president før han viser hele verden at han også er commander-in-chief.

Støtten kom fra demokrater, republikanere, eksgeneraler og all slags eksperter og «eksperter». I bunn lå en avslørende retorikk. «Vi har sendt et signal», sa mange. Dette «Vi»-et er farlig. For sånn er det, så snart president tøffer seg med krigsskip og jagerfly, blir USA et eneste stort «vi». De står ukritisk samlet bak presidenten.

Det er ingen hemmelighet hva denne ukulturen kan føre til.

Pablo Martinez Monsivais / TT / NTB scanpix

Samtalene på amerikansk kabelfjernsyn forrige uke minnet om 2003, og opptakten til Irak-krigen. Den enorme tilliten til amerikansk etterretning og forsvar, overskygger det meste av kritiske innvendinger.

Troen på at militær maktbruk kan løse opp i enhver konflikt i Midtøsten, lever videre, selv etter at USAs involvering i Afghanistan, Irak, Libya og Jemen har ført med seg drøssevis av problemer.

Trumps angrep i Syria fikk kraftfull støtte lenge før noen hadde fått svar på de helt vesentlige spørsmålene. Et av de spørsmålene var enkelt og greit: Var angrepet vellykket? Svaret er at angrepet militært var mindre skadelig enn å trille ballen ut til innkast sikrer en seier på fotballbanen.

Kort tid etter angrepet, lettet og landet fly igjen på rullebanen. Angrepet svekket ikke Syrias president Bashar al-Assads kapasitet til å bruke kjemiske våpen eller til å fortsette den brutale borgerkrigen i landet.

Kun på én skala kan angrepet betraktes som suksess: Det sørget for en viss forutsigbarhet i at USA understreket at bruk av kjemiske våpen ikke er akseptabelt. For amerikanerne i Kongressen og på TV-skjermene, er visst det nok.

Mens angrepet ble hyllet, var det ingen som visste hva som skulle bli oppfølgingen. Ekspertene spekulerte hemningsløst. En eksgeneral på CNN tok det som en selvfølge at Trump ville trappe opp med flere angrep for å styrte Assad. Senator John McCain, en av presidentens tydeligste kritikere i eget parti, skrøt av angrepet og ba om flere.

Den eventuelle suksessen av Trumps bombing avhenger av hva som skjer i neste fase. Tilsynelatende antok alle at det fantes en helhetlig og klok plan. Foreløpig er det ingen tegn på at en sånn plan finnes.

I årene som har gått etter 11. september 2001, er krig blitt normaltilstanden for amerikanerne. Den såkalte krigen mot terror kjenner ingen landegrenser, og etter terrorangrepet ga Kongressen vide fullmakter til å føre krig der det måtte være nødvendig.

Et missilangrep mot en syrisk militærflyplass er en krigshandling. Men nå blir det bare oppfattet som business as usual.

Ingenting Donald Trump har gjort så langt i presidentperioden tyder på at han er en stor strateg, verken politisk eller militært. Derfor er det heller ingen grunn til å anta at han har en genial plan bak Syria-angrepet.

Den amerikanske kjærligheten til menn og kvinner i uniform ser ut til å overskygge skepsisen til en ustabil og uforutsigbar president. Det kan gi Donald Trump blod på tann, og da bør alle bli bekymret.