Bergen bystyre vil undersøke fem enkeltsaker i håp om å bedre barnevernet. I beste fall er det meningsløst, i verste fall skadelig.

«31. mai 2017 kan vise seg å bli en merkedag. Vedtaket i Bergen Bystyre kan gi en dominoeffekt.» Slik reagerte redaktør i Bjarte Ystebø i den kristne avisen Norge IDAG på vedtaket om at fem utvalgte barnevernssaker fra Bergen skal undersøkes.

Bystyreflertallet, med KrFs Marita Moltu i spissen, er bekymret for kvaliteten på byens barnevern, og vil nå at eksterne eksperter skal gå gjennom enkelte klagesaker.

Derfor er nå Bergen bystyre bejublet i de mange Facebook-gruppene som mildt sagt er kritiske til norsk barnevern. Det blir tolket som et tegn på at motstanden er i ferd med å vinne terreng.

Byrådet, derimot, reagerte med forferdelse.

Dessverre har byrådsleder Harald Schjelderup (Ap) grunn til å være bekymret. Ikke fordi systemsvikt og maktmisbruk nå vil bli avdekket. Heller ikke fordi grupper som bystyret neppe vil assosieres med – som konservative kristne miljøer og aggressive barnevernsmotstandere – er begeistret for forslaget.

Problemet er at undersøkelsene bystyret vil ha gjennomført i beste fall er ubrukelige. I verste fall vil de være til skade.

Kritikken mot barnevernet har de senere årene blitt så høyrøstet at det er forståelig at bystyret ønsker å finne ut hvordan det egentlig står til. Det er fullt mulig å ettergå påstandene om at barnevernet eskalerer konflikter og tar unødig mange barn ut av hjemmene sine. Men bystyrets metode, å gjennomgå minst fem enkeltsaker som har blitt klaget inn til byombudet, er ikke egnet.

Det er å håpe at det i fortsettelsen blir lagt vekt på ordet «minst». For hva i all verden venter de å få ut av fem enkeltsaker? Det er for få til å si noe om omfanget av eventuelle feil. Hvorvidt barnevernet i Bergen har et systemproblem, vil man vite like lite om etter at undersøkelsene er gjennomført.

Et mulig utfall er også at alt ble gjort helt etter boken i de fem sakene. Hva kan man så slutte av det? At alt er såre vel i barnevernet i Bergen? Selvsagt ikke.

«Når ett fly havarerer, er det en opplagt prosedyre å undersøke grundig akkurat det flyet for å finne feil/årsak til ulykken», skriver Marita Moltu (KrF), Mikkel Grüner (SV), Jana Midelfart Hoff (H), Per Stiegler (A) og Randi Amundsen (MDG) i forslaget. De vil gjøre det samme på barnevern.

Men bildet blir helt feil. De glemmer at en havarikommisjon har et sammenlikningsgrunnlag: All informasjon om flyet før det krasjet. De mange flygingene i samme værforhold som ikke endte med havari.

Bystyret vil bare se på de skadde delene.

Å kun undersøke klagesaker, uten også å se til saker med et annet utfall, er risikabelt. Det åpner opp for feilslutninger, og gjør det vanskeligere å finne ut om og hvorfor noe er systematisk galt i etaten.

Fremgangsmåtene barnevernet brukte i de utvalgte sakene, fungerer kanskje godt i de aller fleste tilfeller. Om man foreslår å gjøre endringer i barnevernets arbeid på bakgrunn av en så snever undersøkelse, kan det gjøre vondt verre.

Enda verre blir det om gjennomgangen kun gjelder saker der foreldrene har klaget. Barnevernets oppdrag ligger i navnet. Det skal verne om barna. Om man har et genuint ønske om et barnevern som setter barnet først, bør man vokte seg for å fokusere kun på sakene der foreldrene er misfornøyde.

For all del, det finnes saker i Bergen der foreldre med rette mener at barna aldri skulle vært flyttet ut av hjemmet. Det høye antallet akuttplasseringer er alvorlig. Det kan også være gode grunner til se grundig på saksbehandlingen. Men ønsker man å gjøre barnevernet i Bergen best mulig for barna, må man gå bredere ut enn det bystyret har lagt opp til.

Forslaget bystyret vedtok, inneholder noen formuleringer som kan føre galt av sted. «Ved å gå i dybden på arbeidsmetodikken, kan man se etter muligheter for å løse sakene på en bedre måte, til beste for barn og foreldre/nær familie».

Barnevernet skal være til det beste for barnet. Punktum. Bystyret, derimot, ser ut til å mene at saker også skal løses til det beste for foreldrene.

Barnet, som individ, har selvstendige rettigheter. Ofte vil barnets og foreldrenes interesser være sammenfallende. Derfor retter også norsk barnevern stadig større ressurser til nettopp hjelp innen familien. Ikke fordi det er hyggelig for familien, men fordi det er best for barnet.

Lavt konfliktnivå mellom barnevern og foreldrene er best for barnet, fordi det er lettere å komme til med god hjelp. Om barnevernet skal bli bedre på kommunikasjon med foreldrene, må det ikke være fordi det er vondt for foreldrene når de mister omsorgen – det er fordi det er best for barnet.

Det som ser ut som en uskyldig formulering, er i virkeligheten problematisk fordi den i verste fall kan lede til at barnevernet tvinges til å kompromisse på det eneste som gjelder: barnets beste. I motsetning til hva en del barnevernsmotstandere stadig hevder, har barn og foreldre ofte helt motstridende interesser.

Tanken bak bystyrets initiativ er god. Men barnevern er for viktig for slike lettvinte vedtak. Det er virkelig ikke å håpe at Bjarte Ystebø får rett i at dette vedtaket gir en dominoeffekt, for den kan bli av det uheldige slaget. Byrådet bør gjøre alt det kan for å vri undersøkelsene i en retning som faktisk gir grunnlag for læring. Bystyret på sin side bør gjøre som det nå oppfordrer barnevernet til: lære av egne feil.