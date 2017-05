Heia valgkamp. Uten den måtte Sentralbadet kanskje ha ventet enda en stund på å bli scenekunsthus.

Carte Blanche, Norges nasjonale kompani for samtidsdans, har aldri hatt fast og presentabelt husvære i Bergen. BIT Teatergarasjen har vært utsatt for skandaløs uthaling og løftebrudd. Forfallet på stasbygget Den Nationale Scene har eskalert.

Til sammen har forfall og unnfallenhet tegnet et bilde av Bergen som kulturpolitikkens klønete fetter.

Nå kommer regjeringen til unnsetning, med penger til oppussing ved DNS og til å bygge om Sentralbadet til permanent scenehus. Dermed ser det ut til at Bergen skal løftes ut av den kulturelle bakevjen.

Å fordele skyld og ansvar for alle årene uten handling, er kanskje litt smålig. Men både det sittende byrådet og partiene som satt med makten før 2015, bør ta lærdom av historien.

Neste gang Bergen skal til regjeringen og be om penger til kulturbygg eller andre herligheter, må det være i form av en vel forberedt og finansielt utredet sak, støttet opp med konkrete, lokale vedtak.

Hvis ikke, har regjeringspolitikerne et noe tynt grunnlag å bevilge penger på. I Sentralbadets tilfelle var det en ny runde med analyse og nedskalering som åpnet Ernas budsjettkasse.

Det er lov å undre seg over hvorfor det ikke har skjedd tidligere. Men byrådet har tydeligvis gjort en god jobb med å overbevise regjeringen om at både Sentralbadet og DNS fortjener et bedre liv.

DNS er eneste nasjonale teater utenfor hovedstaden. Carte Blanche og BIT Teatergarasjen er fremst på hver sine felt, samtidsdans og moderne teater. De er nasjonalt og internasjonalt profilerte, med nettverk og publikum over store deler av Norden og Europa.

Paradoksalt nok har mangelen på skikkelig scene ført til at publikum i hjembyen ikke har fått oppleve dem på fast basis, på fast plass.

Sentralbadet bør bli en sentral scene for samtidsdans- og -teater, og må fungere som døråpner for spennende og moderne kunst i Bergen. Scenen bør også bli en attraksjon, der også internasjonale koreografer og teaterkompanier kan vises frem.

Det gamle badet har en unik beliggenhet og åpen arkitektur, og både Bergen Assembly og Opera Bergen har vist at det kan fungere godt som scenehus.

Forhåpentlig kan Sentralbadet gjøre det høyere under taket i kulturlivet i Bergen og på Vestlandet, og bli en god partner for andre aktører som driver med scenekunst i regionen.

Man kan bli litt andpusten av at statsministeren kommer med slike gaver til sin egen by, bare et halvt år etter at kulturminister Linda Hofstad Helleland (H) avviste å gi prosjektet penger på statsbudsjettet for 2017.

Men her har det sikkert skjedd mye godt arbeid i kulissene, før revidert nasjonalbudsjett skal presenteres. Dessuten er det valgkamp, noe som alltid betyr stemmefiske og noen ganger rause budsjettpresanger.

Erna Solberg er som kjent toppkandidat for Høyre i Hordaland, og tok sikkert på seg oppdraget med største glede. Helleland er kandidat fra Sør-Trøndelag, og har lite politisk gevinst å hente her i fylket.

Dessuten er hun nokså omstridt i Bergen og andre storbyer, etter at hun arrangerte en meningsløs «audition» for byer som ville ha Kulturrådets nye kontor og arbeidsplasser. Og deretter la kontoret til Trondheim, med ullen begrunnelse.

Men Bergen er tydeligvis i flytsonen. Nå mangler det bare at Språkrådet flyttes til byen, siden regjeringen har intensjoner om å flytte det ut av Oslo – uten audition, får vi håpe.

Deretter kan Bergen begynne å prioritere alle de andre svære og gode ønskene sine. Musikkteater for opera, flerbrukshall for storkonserter, sånne ting. Og da bør byen prioritere hardt.

Det kan bli lenge til neste gang regjeringen kommer med så store kulturgaver på en og samme dag.