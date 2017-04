Silje Sigurdsens debattinnlegg «Kunsten har et kommunikasjonsproblem» har skapt oppstandelse i deler av kunstmiljøet i Bergen. Det er bra. Kunstfeltet skal ikke være et fredet naturområde, men bør tåle både kritikk, debatt og søkelys.

Responsen på Sigurdsens kritikk avslører likevel et overraskende paradoks: Kunsten er i sin natur progressiv. Men i møte med nye formidlingsmåter og synsvinkler, er kunstfeltet forbausende konservativt, på grensen til det rabiate.

Debattinnlegget fra førsteamanuensis Anne Szefer Karlsen ved Fakultet for kunst, musikk og design ved UiB er et talende eksempel på dette. Det er flott, slik Karlsen påpeker, at kunstutdanningen i Bergen tilbyr mastergrad i kuratorpraksis, nettopp for å styrke formidling av og kommunikasjon om kunst.

Men inntil resultatene av denne satsingen viser seg i den virkelige verden, må vi forholde oss til kunstfeltets overforbruk av ugjennomtrengelig språk. Og til tekster som Anne Szefer Karlsens.

Dessverre forholder Karlsen seg mer til formen i BTs kunstkritikk enn til innholdet, og drukner argumentene sine i billig harselas. Det er synd om dette er talende for hvordan kunst-akademia forholder seg til nye typer kritikk.

Arroganse er sjelden konstruktiv. Og Karlsens arroganse er et kommunikasjonsproblem, fordi den bidrar til å sementere fordommene om kunstfeltet som ekskluderende og eksklusivt.

Jeg tviler på at det er Karlsens intensjon. Men innlegget kan tolkes som at kunsten er uinteressert i kritikken som ikke kommer fra kunstfeltet selv, og at akademia går i skyttergraven når definisjonsmakten blir truet.

I så måte setter jeg pris på Kunstgarasjens nye sjef Heidi Jägers debattinnlegg om åpenhet i kunst og kommunikasjon. Men jeg reagerer litt når hun slår fast følgende: «Det er aldri kunstnerens rolle å gjøre seg interessant.»

Her aner jeg at Jäger romantiserer myten om den avskårne kunstner, som lever utenfor tid og rom, uten drivende ønske om å bli sett eller hørt.

Jeg tror du skal lete lenge før du finner en slik kunstner. Jeg opplever det motsatte; at kunstnere både ønsker å gjøre seg interessante, å snakke om kunst og så til de grader å bli sett. Innboksen min bærer i alle fall preg av det.

Teknologien har drevet opp tempo i all kommunikasjon, og påvirker måten vi ser hverandre og verden på. Det er lettere å nå ut enn før, å presentere seg selv og sitt eget uttrykk, fra egne websider til Vimeo, Facebook og Tumblr.

Det har sine tvilsomme sider. Men jeg tror ikke yngre kunstnere gråter en eneste tåre over at den klassiske avisanmeldelsen er døende, men ser det nye mediebildet som en mulighet, ikke som noe truende og skummelt.

Et eksempel er utstillingen som vises i galleriet til Stiftelsen 3,14 på Vågsallmenningen for tiden. Videokunstnerne Judy Price og Siri Hermansen har på hvert sitt stillferdige og elegante vis laget kunstfilm om hvordan palestinere forholder seg til den daglige omgangen med staten Israel.

Prices video viser et fryktelig paradoks: Hvordan hverdagsslitet i et palestinsk steinbrudd i praksis brukes til å understøtte israelsk bosettingspolitikk. Filmen er sterk, og politisk ladd til randen.

Tror Jäger at Price og Hermansen, når de behandler et så brennbart tema, ikke ønsker å gjøre seg interessante for et bredt publikum? Neppe. Utstillingen bør for øvrig oppleves av mange flere. Den er tankevekkende og aktuell.

Kulturjournalistikk i Norge har i altfor mange år vært preget av en intern medforståelse og velvilje overfor kulturindustrien, som i mange tilfeller har fungert ekskluderende for mange av leserne. De elendige lesertallene for den klassiske kunstanmeldelsen har bekreftet dette.

BT har lansert kulturkalenderen «Det skjer» på nett, som er gratis i bruk for alle kulturarrangører. Men i journalistikken skal vi ikke være kulturens forlengede arm. Vi må ta på alvor at vi har kritiske og kravstore lesere. Overgangen til en digital medieøkonomi gjør det helt nødvendig å rekruttere flere og yngre av dem.

Noen av leserne får kanskje sin første introduksjon til bergensk kunst via BT. Det er dem vi må overbevise, ved å bruke journalistiske kriterier som relevans, aktualitet, identifikasjon og opplevelse.

Og ikke minst journalistikkens fine mantra: Show, don’t tell. Vis, ikke belær. Der tror jeg også enkelte kuratorer og kunstarbeidere har litt å lære.

BT driver ikke kunstkritikk for kunstnerne, kuratorenes eller gallerienes skyld. Vi forsøker å bruke nye virkemidler for å skape interesse for det flotte og brede kunstlivet i Bergen og på Vestlandet hos leserne våre.

Jobben med å fornye norsk kunstkritikk er stor, og vi har bare så vidt begynt. Underveis må vi prøve og feile.

Ved å formidle kunstkritikk visuelt, og med nye og yngre stemmer, forsøker vi nettopp å skape den begeistring som kunstfeltet ønsker seg, og er avhengig av. Det bør ingen være redd for. På sikt kan det skape større interesse for kunst i Bergen og på Vestlandet.