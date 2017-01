Mange piler peikar oppover i økonomien igjen.

Å spå om framtida er ikkje akkurat nokon eksakt vitskap, spesielt når det gjeld økonomien. Men inngangen til det nye året gjev god grunn til optimisme, etter fleire år med rimeleg tung krisestemning her i vest.

Sidan vi er ein liten, open økonomi her i landet, er det rimeleg å byrje med verdsøkonomien: Den økonomiske veksten i USA har tatt seg kraftig opp det siste halvåret, og amerikanske børsar nærmar seg historisk toppnivå. Ein indikator på at veksten i USA no har bite seg fast, er at rentene på verdipapir har byrja å stige.

Det same skjer òg i EU, som har vore plaga av låg vekst og høg arbeidsløyse sidan finanskrisa hausten 2008. Det er likevel litt for tidleg å friskmelde unionen. Tyskland går så det grin, men det er framleis uvisst kva effekt Storbritannias utmelding av EU vil få.

Vekstmotoren i verdsøkonomien det siste tiåret, Kina, viser òg rimeleg gode takter. Industriproduksjonen auka i desember for femte månad på rad, og er no på det høgaste sidan 2012. Optimismen skuldast mellom anna at styresmaktene har tatt grep for å hindre ei kreditt- og bustadboble, som lenge har stått som det største trugsmålet mot kinesisk økonomi.

Vekstsignala frå dei største industrinasjonane er òg godt nytt for prisen på vår viktigaste råvare, oljen. For eit år sidan skrapa oljeprisen ned i 30 dollar fatet. No er han nær dobla, og var i går 58 dollar. Der skal han bli verande i 2017, ifølgje eit panel av 30 norske økonomar som Dagens Næringsliv omtalte tysdag. Ein annan, vel så viktig årsak til prisveksten, er tiltaka Opec i november vart samde om for å avgrense produksjonen.

Høgare oljepris er ikkje minst godt nytt for dei mange som jobbar i olje- og leverandørbransjen på Vestlandet. Dei siste åra har titusenvis av jobbar forsvunne i næringa. Den største aktøren i bransjen, Statoil, seier dei no er ferdig med å kutte.

Men mykje tyder på at problema ikkje er heilt over for denne bransjen. Ei undersøking næringsforeiningane i dei største norske byane har gjort, som BT omtalar i dag, viser at 41 prosent av bedriftene i olje- og gassbransjen vil få færre tilsette i løpet av 2017. Berre 15 prosent trur dei vil få fleire.

Ei anna undersøking, som er konsentrert om Agder, Rogaland og Hordaland, teiknar eit meir positivt bilete. Her trur 43 prosent av bedriftene i oljebransjen på ein oppgang i 2017, mot 26 prosent for eit år sidan. Til NRK seier sjeføkonomen i Sparebank 1 SR-bank at dei har funne botnen.

Utanom oljebransjen viser næringsforeininganes undersøking at optimismen no aukar, for første gong på fem år. Totalt ventar over halvparten av bedriftene auka omsetning neste år, og berre 14 prosent ventar ein nedgang. Rett nok er optimismen litt meir lunken i Bergen og Stavanger enn elles i landet, men sjølv i Bergen trur berre 17 prosent av bedriftene på nedgang.

Bransjen som går best for tida, er marin sektor, nærmare bestemt lakseoppdrett. Lakseprisane er allereie skyhøge. Dei blir ikkje lågare av avtalen som kom rett før jul, om å normalisere handelen igjen mellom Norge og Kina. Sjølv om bransjen ikkje ruvar i talet på tilsette, er han like fullt svært viktig for Bergen og Vestlandet.

Avtalen med Kina kom etter at næringsforeiningane hadde intervjua sine medlemsbedrifter. Han kom òg overraskande. Det er difor god grunn til å tru at optimismen no er høgare enn det som kjem til uttrykk i undersøkinga. Ikkje minst i reiselivsbransjen. Talet på kinesiske turistar har eksplodert dei siste åra, og avtalen vil venteleg føre til at endå fleire kjem.

For turistnæringa og eksportindustrien er det til slutt godt nytt at økonomane DN har snakka med, ikkje ventar at kronekursen vil stige noko særleg det komande året.

Alt er sjølvsagt ikkje roseraudt. Hordaland har den høgaste arbeidsløysa i landet med 9392 menneske heilt utan arbeid i utgangen av desember. Nær halvparten av desse er langtidsledige. Og Nav spår at arbeidsløysa i fylket vil auke til over 10.000 i løpet av året.

Optimismen er med andre ord ikkje likt fordelt her i landet, korkje geografisk eller på bransjar. Det er først og fremst oljebransjen og leverandørindustrien som slit, eit problem som langt på veg er usynleg utanfor Vestlandet.

Så når optimismen no vender tilbake, bør regjeringa gjere det dei kan for å få dei arbeidslause tilbake i jobb igjen, og dermed gjere Navs spådom til skamme.