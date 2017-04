Den tyrkiske folkeavstemminga vart jamnare enn antatt. Opposisjonen varslar rettsoppgjer, og dei har ei god sak.

Grunnlovsendringane som Erdoğan gjekk til val på i helgen, vil bety ei overføring av makt frå parlamentet til presidenten, og ei avvikling av statsministeriet. Utnemningar til høgsterett vil i stor grad bli kontrollert av presidenten, som dei folkevalde har liten makt til å kontrollere. Gårsdagens ja-siger var eit klarsignal for ein urovekkjande maktkonsentrasjon, og eit skritt vekk frå eit demokratisk Tyrkia.

Det er likevel ikkje over. Så mange som 2,5 millionar stemmer er omstridt. Det nasjonale valstyret (YSK) godkjente stemmesetlar som anten var feilstempla eller ikkje forhåndsstempla i det heile. Opposisjonspartia CHP og HDP meiner at resultatet er ugyldig, og dei har ei god sak akkurat der. Det nasjonale valstyret har ikkje lov til å endre vallova, og spesielt ikkje på valdagen.

Oppteljinga går føre seg slik at alle tal blir filtrert gjennom det statlege nyheitsbyrået. Partia, derimot, får direktetilgang til valstyret sine tal. Store delar av valkvelden var det forvirring rundt kor mange stemmer som var talt opp, og det var store forskjellar mellom kva nyheitsbyrået leverte, og det opposisjonspartiet CHP fekk tilgang til av data.

I dei tre siste vala har òg nyheitsbyrået Cihan hatt tilgang til valstyret sitt verktøy, men det vart stengt ned like etter kuppforsøket i fjor sommar. Cihan var, som avisa Zaman, knytt til Gülen-rørsla, som er mistenkt for å ha orkestrert kuppet. Zaman vart stengt ned fleire månader før kuppet, og Cihan var på veg til å bli stengt ned uavhengig av kuppforsøket. Oppgjeret mot Gülenrøyrsla har vart sidan desember 2013.

Mistanken om valjuks er foreløpig berre ein mistanke, men det er ein del resultat som gir skuldingane bein å gå på. Nei-sida vant i både Istanbul og Ankara, to byar der det var forventa ein rimeleg klar ja-siger. I svært mange provinsar fekk jasida berre om lag like mange stemmer som regjeringspartiet AKP fekk i 2015. Det er eit teikn på at støtta til AKP har falt, eller at nasjonalistpartiet MHP ikkje klarte å levere nok ja-stemmer blant sine veljarar. Det siste er mest truverdig.

Om eg hadde blitt presentert for eit scenario der neisida vant i Istanbul og Ankara, så ville eg antatt nei-siger nasjonalt, utan å kjenne til eit einaste anna valresultat. Så viktige er dei to byane, og så overraskande er resultatet.

Nei-sida underpresterte samtidig i søraustlege Tyrkia, der det bur flest kurdarar. Ein skulle tru at bombinga av terrorgruppa PKK og beleiringa av fleire byar skulle redusere talet på kurdiske ja-stemmer, altså stemmer til støtte for regjeringa. På overflata ser det ikkje ut til å ha skjedd. Det er samtidig viktig å peike på at svært mange kurdarar ikkje ønskjer PKK-aktivitet i byane sine, og at mange set pris på at gruppa vert nedkjempa. I tillegg er det mange etniske kurdarar som er religiøst konservative, og som føler seg nært knytt til Erdoğan sitt prosjekt.

Den største feilkjelda til å forstå neisida sin underprestasjon i søraust er likevel resultatet av beleiringane dei siste par åra. Store byområde er jamna med jorda, i svært omfattande og valdelege militæroperasjonar mot PKK-militsen. Så mange som 500.000 menneske er driven på flukt, internt i Tyrkia, og det er trygt å anta at eit fåtal av desse fekk mogelegheit til å stemme. Dei som er mest påverka av regjeringa sin politikk fekk altså ikkje seie sitt.

Det nasjonale resultatet er eigna til å oppildne nei-leiren, som allereie har sett i gang demonstrasjonar i gatene. Foreløpig er dei ganske små. Den symbolske sigeren av å vinne Istanbul er enorm, og vil bli utnytta framover. Ja-leiren, derimot, feirar som om valet er avgjort. Mange av dei trur nok at valet er avklart, men det er nok eit element av fait accompli involvert òg. Ein feirar sigeren for å vise at jasida vant, slik at folk aksepterer at jasida vant.

No går krangelen om dei gyldiggjorte stemmene til rettsapparatet, og det blir spanande å sjå korleis det vert handsama der. Dei store utrensikngane frå domstolane, både av dommarar og påtaleansvarlege, viser at jussen ikkje er uavhengig frå politikken. Dei som vart fjerna frå postane sine, skulda for å vere Gülenistar, vart innsett av den same regjeringa den gongen Erdoğan og AKP var alliert med dei Gülen-lojale.

Før avstemminga var i gang, meinte eg at både eit ja og eit nei ville sende Tyrkia ut i ei ny krise. Eit ja ville sementere ein usunn maktkonsentrasjon i eit land om skrik etter maktdeling og uavhengige institusjonar. Eit nei ville føre til ein uforutsigbar reaksjon frå Erdoğan, som aldri har tapt eit val før. Enkelte regjeringslojale aviskommentatorar gjekk så langt som å spå borgarkrig om det vart nei.

Eit klart ja, eller eit klart nei, hadde likevel vore føretrekkje framfor det Tyrkia har enda opp med no: Eit uavklart resultat, med skuldingar om omfattande valjuks, og der legitimiteten til heile valprosessen vert trekt i tvil. Tyrkia går igjen ut av eit val med stor uvisse.