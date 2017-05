Om du føler du ikke blir hørt, rop bare enda høyere.

Ørjan Deisz

Om få uker takker jeg for meg som direktør for KODE i Bergen og drar til Oslo for å starte i ny jobb ved Nasjonalmuseet. Her jeg nå står midt i flyttelasset, gripes jeg av både vemod og stolthet. Mimrer om at jeg var så heldig å få holde 17. mai-talen på Festplassen, og tale foran byens nye studenter i fjor. Jeg husker Festspill-åpning med plastpose på hodet for å beskytte sveisen mot regnet, eller da jeg løp Bergen City Marathon i enda heftigere regn.

Våren er dessuten en helt spesiell tid på året å skulle forlate Bergen på. Nå som det plutselig kan være sol på alle de syv fjellene samtidig, og man flere dager i strekk helt glemmer hvordan en regndråpe eller et haglkorn ser ut. Akkurat nå som byen våkner fullstendig til liv og folk beveger seg mysende ut i gatene og smiler og ler. Nå som vi trer inn i årets herligste og mest hektiske fase for alle kulturinteresserte. Festspillene, Nattjazzen, Bergenfest, et mylder av utstillinger, forestillinger, dans, teater, debatter.

Les også Karin Hindsbos svar på Dronning-kritikken

Slik fortsetter det også året rundt. Bergen er en enestående kulturby. Bergen Filharmoniske Orkester, Ekkofestivalen, Borealisfestivalen, BIFF, BIT Teatergarasjen, Carte Blanche, Cornerteateret, Bergen Opera, Bergen Kunsthall, Bergen Offentlige Bibliotek er bare noen få eksempler fra den utrolig lange og imponerende listen av særegne, sterke, populære og utfordrende innholdsleverandører.

Store kunst- og kulturinstitusjoner som DNS, Grieghallen og museene med Bymuseet, Museum Vest og KODE preger stolt byen, sammen med inspirerende institusjoner som 3,14, Entrée og Kunstgarasjen. Bergen er også heldig å ha sterke interesseorganisasjoner som Brak og Visp, og ekte ildsjeler som Sølvi Rolland på Ole Bull Scene og Anine Birkeland på Bergen Kjøtt.

Hele veien står alle disse aktørene på for at kulturen skal sette sitt preg på byen. For ikke å glemme utdanningsinstitusjonene, som BAS eller det nye fakultetet for kunst, musikk og design. Dere får ha meg unnskyldt denne kanskje ikke særlig leservennlige opplistingen, men sånn må det nesten bare bli når nivået og engasjementet er så høyt som i Bergen. Fortsatt er mange flere jeg gjerne skulle nevnt, men det får vi ta over en øl en gang.

Men selv om kulturen og kunsten gjerne vokser og myldrer frem fra underskognivå, er det ikke slik at kulturbyen Bergen er blitt kulturbyen Bergen helt av seg selv.

For å bygge en ekte kulturby, trenger man en seriøs politisk satsing. Her har Bergen hatt sine oppegående øyeblikk. I 1994–1996 ble Bergen kommunes kunstplan utarbeidet, det var første gang kommunen hadde en egen kunstpolitikk med tiårsperspektiv. Et foregangsprosjekt. Den ble etterfulgt av en ny plan for 2008–2017.

I Danmark, før jeg kom til Norge, sto jeg som styreleder for interesseorganisasjonen Unge Kunstnere og Kunstformidlere (UKK) og predikerte for politikerne i København: Se til Bergen, sa jeg, her er en by som virkelig har skjønt noe! På midten av 2000-tallet så kunstmiljøet i København til Bergen. Det er sant.

Selv om det er mye å skryte av, er ikke kulturbyen Bergens status og posisjon noe man skal ta for gitt.

Det bare kort tid siden Carte Blanche og BIT Teatergarasjen omsider fikk sitt etterlengtede kulturhus, etter år med nomadeliv og svært utfordrende arbeidsforhold. Her har vi altså et internasjonalt anerkjent og nasjonalt forankret dansekompani som nærmest tvinges til å forlate byen, før en løsning kom på plass i siste time.

Og det vil ikke bli lettere fremover. Konkurransen blir hard. Rundt om i Norge investeres milliarder i kultur og kulturbygg, og Bergen vil måtte kjempe for å bevare sin posisjon. Det blir viktig å insistere på byens helt unike nasjonale og internasjonale posisjon – og å kreve sitt.

Bergen er tross alt ikke en liten flekk på kartet som skal ivareta sitt kulturliv med et dryss distriktspenger i histen og pisten. Bergen har en særstatus.

Byen er representert på Unescos verdensarvliste og har sentrale nasjonale aktører som DNS, Carte Blanche og Festspillene. Bare på KODE befinner det seg en serie unike nasjonale kulturskatter: en av verdens viktigste Munch-samlinger, verdens største samling med Nikolai Astrup, bergenssølv fra Hansatiden, Troldhaugen og Ole Bulls eventyrlige villa på Lysøen.

Så rop høyt Bergen, ikke hold igjen. Om du føler du ikke blir hørt, rop bare enda høyere.

Bergen må også fortsette og insistere og investere i kulturen selv – og Norge må se verdien i disse investeringene. Det er ikke kun snakk om en investering i et lite miljø, men i en aktiv og engasjert by, en investering i en bys særpreg og renommé og i nasjonale kulturskatter.

Gå foran også i årene som kommer, tenk kulturen inn som en sentral del av byplanleggingen. La kulturen forme byrommet. Bruk kulturaktørenes kompetanse og kreativitet i utviklingen av Bergen. Gi byens kunnskaps- og kulturliv en sentral plass i planleggingen. Gjør dem til premissleverandører, som integrert bidrar til å videreføre og utvikle kulturbyen Bergen.

Sist, men ikke minst, Bergen: Stå opp for kulturen! Den er verdt det.