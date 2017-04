Når trangen til å fordømme den oppvoksende slekt blir for stor, er det kanskje på tide å se seg selv i speilet.

Det er harde tider for bergensk ungdom, spesielt de som skal inn i russefeiringen til helgen. På Slåtthaug videregående avlyser de russedåpen, fordi de må følge norsk lov som alle oss andre, og ikke drikke på offentlig sted. Dakar niten.

Ute i Åsane sutrer russegutter over at politiet stoppet en hjemmefest som skled ut av kontroll, og som samfunnet måtte bruke seks-syv politipatruljer for å få kontroll på.

Felles for disse juridisk voksne personene, er at de klager med største selvfølge, som om de er født med spesielle rettigheter til å plage naboer og trakassere politifolk.

Espen Bratlie, NTB Scanpix

Mine damer og herrer: dette er Generasjon bløtkake. Ingen annen generasjon i landets historie har opplevd sammenhengende vekst i velstand og løft i levekår som dagens 18-åringer.

De har levd hele sine liv øverst på denne kremtoppen vi kaller Norge, der de har inntatt posisjonen som håp og fremtid for verdens rikeste land, med største selvfølge. Vi foreldre har sjenerøst bidratt til å forsyne dem med denne usunne suverenitetsfølelsen.

Hadde Norge vært nummer 13 eller 46 på velstandsstatistikken, ville kanskje ungdommen også tedd seg annerledes, og hatt en bedre fornemmelse av begrepet «ydmykhet».

Men sånn er det når lykken er bedre enn forstanden. Livet på medgangsbølgen gjør noe med dine beste menneskelige reflekser.

Men før du tror at denne kommentaren er nok en fordømmende gravskrift over dagens ungdom, la meg fortelle en liten historie.

En gang i tiden dro jeg og mine kamerater på tur til nabokommunen, en fergereise unna, der det sto en hel helg og en hytte klar til fest og moro.

Siden vi knapt var myndige, og overmotet var omvendt proporsjonalt med evnen til å forstå konsekvens, kom vi skjevt ut fra start.

Datidens lovverk tillot kun omsetning av øl i hele kasser på mitt hjemsted, noe som hadde den logiske konsekvens at vi alle var godt marinert og kassene tomme før barne-TV. Øltørken drev oss derfor på drift.

Den innbilte tørsten og den eskalerende trangen til å vise biceps drev oss til nærmeste nabolag. Der hørte vi lyden av fest og moro fra ett av husene.

Vi fikk lov å komme inn, og derfra gikk alt bratt nedoverbakke. Kamerat A, som hadde sans for språkets dobbeltsidighet, spurte plutselig: «Er det lov å ta bilder her?».

Da husverten svarte ja og ville smile for kamera, tok isteden Kamerat A tak i to vegghengte malerier, stakk dem under armen og løp. Jeg løp etter, i jublende fryd.

Kamerat B, C og D inntok deretter kjøkkenet, og stjal med seg det de kunne av ketchup, sennep og andre tilgjengelige sauser. Innholdet ble senere omhyggelig anbrakt i et titall av nabolagets postkasser, i rettferdige doser.

Nabolagsrunden vår ble avsluttet med linjedans i hagene, der enkelte av oss forsynte seg grovt med nyplantede rododendronbusker, og omplantet dem der de absolutt ikke hørte hjemme.

Deretter fortsatte vi i rautende tog tilbake til hytten, der enkelte sovnet med mold i håret, andre med rester av prydbusk i armene.

Dagen etter sto vi i kø på fergekaien, gustne i kropp og grå i hukommelse. Plutselig svingte en fyr på moped opp ved siden av bilen, og vi rullet ned vinduer med gnagende forutanelse.

«Dere ødela for store verdier i går kveld, og vi kommer til å melde dere til politiet. Dessuten vil vi ha igjen bildene våre». Var den kontante meldingen.

Vi dro hjem i skam, for å si det mildt, og de neste dagene ble vonde.

Hvorfor skriver jeg dette? For å minne om at inni de fleste voksenpersoner som lar seg opprøre av «dagens ungdom», sitter det en skamfull liten knott på 17 år. Han og hun angrer fremdeles på den gangen alkoholen og hormonene tok styring over hjernen, i stø kurs mot nærmeste grøft.

Mange av oss har vært akkurat der, ute av kontroll og helt på trynet. Den ene natten da alt gikk skeis, da vi gikk alene hjem med skammen og hjertet i hånden, og gjerne skulle hatt en politibetjent eller to til å korrigere oss.

Jeg skriver ikke dette for å bagatellisere, men for å understreke et sørgelig faktum: Idioti er sånn noenlunde likt fordelt mellom generasjonene.

Hva ble konsekvensen av vår lille utflukt til nabokommunen og blomsterbedene den gangen? Jo, det ble noen tause dager og bleke ansikter innerst i hjørnet i gymnasets kantine.

Anger og ren, uforfalsket frykt, fordi vi til slutt skjønte at det ikke var mulig å bløffe eller tøffe seg ut av denne knipen. Vi var tatt på fersken, og det var bare en vei ut: Ringe huseier, legge seg dønn flat, tilby studielån, pantepenger og alt vi eide for å bøte på skadene.

Så jeg ringte med skjelvende røst og bønn om nåde. Det ble stille i andre enden av telefonen. Lenge. Så sa han, med herlig selvinnsikt:

«Okeyda. Vi lar det gå for denne gangen. Jeg har vært ungdom selv. Men neste gang må dere blande mer vann i drinkene deres!»

Det er fremdeles noen av de vakreste ordene jeg noen gang har hørt.