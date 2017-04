Valget til høsten kan bli langt mer spennende enn Bergens Tidende vil ha det til.

Bergens Tidende skriver lørdag den 15. april at det ser mørkt ut for protestpartiet Alliansen, angivelig fordi en ny spørreundersøkelse viser hvor stor tillit folk har til politikerne. Hele 14 prosent av de som svarte på undersøkelsen, hadde enten svært liten eller ganske liten tillit til politikerne. Det er en større andel av velgerne enn dem som i dag sier de vil stemme på Frp eller Senterpartiet. Dersom Alliansen klarer å få 14 prosent oppslutning, vil det gi reell politisk innflytelse og flytte hele det politiske landskapet markant i vår retning.

I tillegg fanger ikke undersøkelsen opp dem som har så stor mistillit til systemet at de ikke en gang svarer på spørreundersøkelser. Vi så denne effekten i presidentvalget i USA, hvor nesten alle meningsmålinger viste at Donald Trump kom til å gå på et solid tap for Hillary Clinton.

En del velgere er i Sofapartiet. Klarer Alliansen å aktivere noen av dem som har mistet all troen på politikk, kan valget til høsten bli langt mer spennende enn Bergens Tidende vil ha det til.

Alliansen tror derfor at det er en stor og utbredt misnøye blant folk, som kan omsettes til proteststemmer for større nasjonal selvråderett. Vi mener derfor Alliansen har sjansen til å gjøre et svært godt valg til høsten.