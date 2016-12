Gi oss en utslippsfri, stille og permanent direkterute fra Sædalen til sentrum.

Områdereguleringen for Sædalen er i sluttfasen. Sædalen har gjennom 20 år lidd av storstilt boligutbygging og befolkningsvekst uten helhetlig planlegging med henhold til kollektivtilbud og infrastruktur for myke trafikanter. Resultatet er en skyhøy bilbruk som burde være unødvendig for et område så nær sentrum og de store arbeidsplassene i Bergen sør.

Utviklingen bryter med nasjonale vedtak om at all vekst i persontransport i og utenfor de store byene skal tas med kollektivt, gange og sykkel. Ett av temaene er mulig forlengelse/snuplass for Trolleybuss i sentrumsaksen.

Skyss har lansert forslag om snuplass for Trolleybuss, men fagetaten sier nei på grunn av et ønske om sentrumsutvikling, i tillegg til det de ser på som trafikksikkerhetsmessige utfordringer.

En snuplass for Trolleybuss vil ikke ta mer areal enn en parkeringsplass utenfor en større dagligvarebutikk. Man kan tenke seg at buss-snuplassen på Birkelundstoppen da flyttes inn til Sædalen sentrum. En vanlig parkeringsplass med nonstop inn- og utkjørsel av stressede bilister er ikke mindre trafikkfarlig for myke trafikanter enn en buss snuplass.

Når det gjelder frigjort areal til sentrumsutvikling vil det være minst like hensiktsmessig å heller kutte ned på planlagte bilparkeringsplasser i sentrumsaksen og utvikle sentrumsfunksjoner her. Bilparkering bør aller helst gjemmes bort der det hører hjemme: under bakken. Sykkelparkering hører derimot hjemme på overflaten.

Hordaland fylkeskommune har nylig konkludert med at Trolleybussnettet skal videreutvikles. Trolleytraseen skal videre til Laksevåg fra Birkelundstoppen, og det skal kjøpes inn såpass mange nye Trolleybusser at linje 2 kun skal betjenes elektrisk. Fylkeskommunen har videre uttalt at Trolleyforlengelse de tre km inn til Sædalen sentrum kan være en mulighet.

Med en slik satsing på linje 2 vil det være høyst realistisk å tro at Skyss vil kutte ned på det nåværende forbedrede rutetilbudet på linje 80. At antallet direkteruter til sentrum reverseres. Dette vil da skje parallelt med at antallet boliger og mennesker i Sædalen fortsetter å øke ytterligere. Da kan ikke hver husstand i Sædalen lenger basere seg på at det meste av den daglige transporten, både til jobb og ellers, skjer med familiens en eller to biler.

Bilbruken i Sædalen er allerede altfor høy, og kan ikke bli høyere. Derfor må et godt kollektivtilbud være en forutsetning for det videre planarbeidet. Ja til en utslippsfri, stille, komfortabel og permanent direkterute fra Sædalen til sentrum. Ja til Trolleybuss.