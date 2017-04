Framlegget til ny NTP vil forsterke galskapen og uretten. Vi kan ikkje halde fram slik.

I BT for 8. april set avisa søkelyset på ein dimensjon ved regjeringas forslag til Nasjonal transportplan for samferdsle: At Austlandet får mykje større investeringar per hovud enn Vestlandet. Det er sjølvsagt ille, sidan investeringstrongen er mykje større i vår landsdel.

Men uretten mot Vestlandet er mykje verre på to andre måtar. Det eine er at det skal satsast enormt på den minst effektive transportmåten – jarnbana. Og det skal i all hovudsak skje på det sentrale Austlandet, i det såkalla Intercity- prosjektet til fleire hundre milliardar kroner. Eit enormt sentraliseringsprosjekt og subsidiesluk.

Ifølgje SSB står statens jarnbane for berre ein prosent av alle reiser i landet. Men ho skal etter planforslaget få nesten like store investeringar som vegane, som står for om lag 50 gonger så stor transport. Alle med litt gangsyn ser at dette er hinsides all fornuft!

Vestlandet har lite jarnbane. Men vi har mykje vegar, mest dårlege og utrygge vegar. Men det er vegane som er den effektive arbeidshesten. SSB fortel at om lag 95 prosent av alle reiser i landet skjer på vegane. Og næringslivet er heilt avhengig av gode vegar for varetransport. Likevel skal dei framleis bli sveltefôra, på grunn av «gaukungen» på Austlandet.

Den andre uretten mot Vestlandet er nesten større og verre. Det er at vegbrukarane betalar alle kostnadane sjølve, og mykje meir enn det. Gjennom mange slags avgifter på køyretøy og drivstoff betalar vegbrukarane dobbelt så mykje inn til staten som det staten brukar på vegane. I tillegg kjem bompengar som for heile landet utgjer ti milliardar kroner per år.

Brukarane av jarnbana derimot! Dei betalar berre ein liten brøkdel av kostnadane. Og det skal bli endå verre. Samfunnsøkonom og samferdsleekspert Idar Mo har rekna ut at Intercity vert så dyrt, og vil produserer så lite, at staten lyt subsidiere kvar pendlar med om lag ein halv million kroner per år! Brukarane syns det er stas. Det same syns miljøorganisasjonar, makteliten i Oslo og Oslo-media.

Kva er det som gjer denne groteske politikken muleg? Det er mange grunnar til det. Ein viktig grunn er desinformasjon og bruk av «falske fakta» frå regjeringane i alle år. Ingen av dei fakta eg har peika på her vert nemnt i NTP! Narrespelet skjer i det skjulte.

Ved presentasjonen av planane vert vi fortalt at staten gjev så mykje til veg og så mykje til jarnbane. Som om det er skattebetalarane som må betale for begge deler! Sanninga er altså at staten tek store pengar frå vegbrukarane og gjev store pengar til banebrukarane. Dette vert tagd i hel. Det same vert det faktum at vegane produserer 50 gonger så mykje transport.

Men det er ikkje politikarane som har funne opp dei «fakta» som samferdslepolitikken byggjer på. Det er det NSB, Jernbaneverket og byråkratiet i Samferdsledepartementet som har gjort. I mange tiår har dei påstått at utbygging av jarnbane på Austlandet er mykje meir produktivt enn vegbygging, spesielt vegbygging i distrikta.

Men realitetane er det motsette. I Samfunnsøkonomen nr. 5 2010 dokumenterte Idar Mo at investeringane i riks- og fylkesvegar i Møre og Romsdal og Sogn og Fjordane har gjeve 15 gonger så mykje transport for pengane som investeringa i Gardermobanen!

Den respekterte økonomiavisa The Economist gjorde i 2011 ei grundig analyse av lyntogplanane i England. I eit område som har om lag ti gonger så stort passasjergrunnlag som Intercity. Planane vart slakta. Fordi dei var samfunnsøkonomisk ulønsame og fordi dei ikkje jamnar ut rikdom og mulegheiter. Rike regionar og individ vil tvert om få fordelar på kostnad av fattigare. Akkurat som i Norge.

Likevel har økonomiprofessorar, media og andre maktorgan i Oslo i alle år påstått at veginvestering i Utkant-Norge er galskap, og at tog på Austlandet er tingen. Etter kvart er dette også blitt «sant» både i NTP og i hovudet til stortingsrepresentantane.

Ei anna viktig årsak til dagens politikk er den årelange påstanden om at toget er mest klima- og miljøvenleg. Også dette er usant.

Miljøproblema i samferdsle er i hovudsak knytt til energiforbruket. For tog er hovudproblemet at i forhold til den vesle transporten som vert utført, går det enormt med energi til å produsere skjenegang og tog. Dette utgjer om lag 70 prosent av totalen. Produksjonen skjer i utlandet med kolkraft, og det er ikkje CO₂-fritt! Men både i NTP og i debatten vert det juksa ved å utelate denne komponenten.

Per passasjer er tog over dobbelt så tungt som buss. Derfor krev tog også mykje energi til framdrift. Allereie i 1993 påviste forskingssjefen i Transportøkonomisk institutt (TØI) at kollektivtransport på høgfartstog krev tre gonger så mykje energi til framdrift som ekspressbussar.

Rett rekna er vegprosjekta på Vestlandet mange gonger meir lønsame samfunnsøkonomisk sett enn Intercity. Og rett rekna er ekspressbussar mange gonger meir energi- og miljøvenlege enn Intercity-tog.

Om lag 80 prosent av togtransporten skjer i Oslo-området. Her sit også makta som lagar det opplegget som sikrar store økonomiske vinstar til seg sjølv. Det liknar på korrupsjon. Skal vi la Oslo-«eliten» ture fram på denne måten? Finst her ingen politikar på Vestlandet med kunnskap og mot nok til å syngje ut mot uretten og galskapen?

Politikarane snakkar gjerne om ny teknologi, innovasjon og omlegging. Men dei har tydelegvis heilt oversett at på samferdslesektoren skjer det ein teknologirevolusjon, med «superbussar» og batteribussar som no vinn fram i heile verda. Det skjer eit skifte, der den tunge, stive og dyre jarnbana vert utkonkurrert av den lette, smidige, billege og miljøvenlege bussen.

Alle partia snakkar varmt om likskap og rettferd. Men i samferdslepolitikken er det så stor ulikskap i den behandling banebrukarane og vegbrukarane får, at det ropar på eit vegopprør. Vi kan starte med å krevje å få korrekte tal og opplysningar på bordet. Både om produksjonsvolum, kostnader og om kven som betalar.

Og så kan vi kaste dei stortingspolitikarane som held fram med å narre og svikte dei som har valt dei!