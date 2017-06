Hans K. Mjelva ser helt bort fra at Statoil støtter Parisavtalen, og at vi har skrevet brev til Det Hvite Hus for å oppfordre Trump til å stå ved den.

Statoil publiserte sin årlige Energy Perspectives-rapport 8. juni. Fordi fremtiden er usikker etablerer vi scenarier, basert på ulike forutsetninger, for utviklingen frem til 2050. Scenariene i rapporten er ulike, men danner et mulig utfallsrom for utviklingen i økonomisk vekst, global energisammensetning og globale CO2-utslipp.

Hans K. Mjelva ser i sin kommentar i BT 12. juni helt bort fra at Statoil støtter Paris-avtalen og at vi blant mange andre selskaper har skrevet brev til Det Hvite Hus for å oppfordre President Trump til å stå ved Paris-avtalen. Vårt viktigste budskap er at umiddelbare endringer er er nødvendig for å endre det globale energisystemet. Det sto i overskriften av vår pressemelding. Jeg vet ikke om Mjelva leste denne før han kommenterte, eller om han velger å se bort fra dette og late som vi mener noe annet enn det vi gjør.

I Energy Perspectives gir ikke vi noen spådom. Vi tillegger ikke scenariene sannsynlighet, men beskriver hva som vil skje dersom utviklingen går i en viss retning. Vi, som de fleste, håper verden beveger seg i en bærekraftig retning med lavere energirelaterte klimagassutslipp, samtidig som FNs andre viktige utviklingsmål nås (økt tilgang til elektrisitet, fattigdomsbekjempelse, økonomisk vekst osv.).

Rapporten peker på at de politiske tiltakene som nå er på plass ikke er tilstrekkelige til å bringe oss i riktig retning. Utviklingen går raskt noen steder, men ikke raskt nok, og i feil retning andre steder. Oljeforbruket øker hvert år, bensinsalget i USA slo alle rekorder i fjor, SUV-salget i Kina det samme. Derfor er sterkere globale politiske tiltak nødvendig.

Vi ønsker å bli utfordret på forutsetningene for scenariene og de fremtidsbildene de beskriver. Det er derfor vi offentliggjør rapporten. Men det vi ikke ønsker er at scenariene feilaktig blir omtalt som at vi ønsker det vi eksplisitt omtaler som en negativ utvikling. Rapporten er ikke Statoils strategi, men en av flere kilder som Statoil bruker for å gjøre strategiske valg.

Uavhengig av scenario, er en robust strategi å fortsette å lete etter, og produsere olje og gass med et så lavt karbonfotavtrykk som mulig. Det samme gjelder økte investeringer i lønnsomme fornybar-prosjekter.