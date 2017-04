Høgre føreslår ein politikk som riv teppet vekk under jamstillinga mellom nynorsk og bokmål.

Arkivfoto: Rune Sævig

Kunnskapsminister Torbjørn Røes Isaksen (H) svarar i BT 17. mars på skuldingane om at Høgre vil nynorsken til livs når dei svekker sidemålsundervisinga. Det er fint at han her slår fast at elevane skal møte nynorsk i andre fag enn norsk, og at han meiner det er viktig at elevane blir glade i nynorsk. Men problemet med måten kunnskapsministeren svarar på, er den einsidige forståi nga av kva sidemålsordninga skal vere. Og lat oss vere ærlege, når vi snakkar som sidemål, så snakkar vi om nynorskundervisninga.

Men målet med sidemålsundervisninga er ikkje å gjere elevane glade i nynorsk og bokmål. Det er å gi dei den kompetansen samfunnet treng i begge språka. Målet med fysikkundervisinga er ikkje å gjere elevane glade i fysikk, men å gi dei grunnleggande kompetanse i fysikken sine lover. Så er det sjølvsagt fint om dei blir glade i fysikk på vegen, men dei aller fleste blir ikkje det. Det er heller ikkje sett på som eit veldig stort problem.

Det er eit stort problem om den norske lærarutdanninga i framtida skal utdanne lærarar som ikkje meistrar nynorsk. For det er ingen ting i Høgres politikk som tyder på at dei vil sikre nynorskkompetanse verken i lærarutdanninga eller i andre sentrale utdanningar der ein treng den kompetansen. Kva skal kommunar, offentlege etatar, fylkeskommunar og verksemder da gjere når dei tilsette trekker på skuldrene og seier at dei ikkje kan nynorsk? Det gjer det vanskelegare å hegne om nynorsken i nynorskområda, og det gjer det vanskelegare å utdanne ein ny generasjon nynorskskrivarar.

Det må Høgre tenke på før dei føreslår ein politikk som riv teppet vekk under beina på ordninga som har sikra ei relativ jamstilling mellom nynorsk og bokmål i over 100 år.