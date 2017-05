Rødts svartmaling av den private barnehagesektoren kjenner vi oss ikke igjen i.

Målet med norske velferdstjenester er å sørge for at alle får tilgang på trygge og kvalitetsrike ordninger når behovet er der. Uten de private ideelle og kommersielle barnehagene i Bergen hadde vi aldri nådd målet med full barnehagedekning. Dette ville gått ut over tusenvis av familier og barn over hele byen vår.

Leder i Bergen Rødt, Marte Teigen, påstår i Bergens Tidende 14. mai at private barnehagers tilskudd ikke kommer fellesskapet og barna til gode. Dette er feilslått argumentasjon uten rot i virkeligheten.

Overskuddet i private barnehager, så vel som andre norske selskaper, settes som regel inn igjen i bedriften som nye investeringer. Dette er investeringer som i aller høyeste grad kommer fellesskapet til gode.

Barnehagesektoren i Norge har gjennom et viktig samarbeidsprosjekt mellom myndighetene og private investorer blitt realisert til det beste for hele samfunnet. Vi går på jobb hver eneste dag for å skape en trygg og forutsigbar hverdag for barna i våre barnehager, for foreldrene og for våre ansatte. Rødts svartmaling av den private barnehagesektoren kjenner vi oss ikke igjen i.

Det er sunt med konkurranse. Konkurranse bidrar til at kvaliteten på de tjenestene som leveres, enten det er IT-systemer eller omsorgstjenester, blir bedre og bedre for hver dag. Konkurranse gjør at vi løfter oss av hverandre. Det er når kvalitet er i fokus vi gjør det best, helt uavhengig av bransje og eierskap.

Brukerundersøkelser i Bergen viser at de private barnehagene gjør det like bra eller bedre enn de kommunale barnehagene. I tillegg har private barnehager lavere sykefravær og jevnt over en høyere andel av pedagoger og faglærte på jobb. Disse resultatene kommer ikke av seg selv. De kommer av engasjerte og dyktige eiere og ansatte som sørger for at barna får utvikle seg i trygge omgivelser der lek og læring er i sentrum.

Vi er stolte av jobben vi gjør. Når dyktige ansatte kjenner på gleden i det fellesskapet det er å skape en god hverdag for barna, blir arbeidsmiljøet preget av engasjement og arbeidsglede. Slikt har vi mye av i barnehagene våre.