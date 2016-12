Ja, vi skal vise at det ikke er «lett» å få opphold i Norge. Men la oss vise at når man får bli, er dette et godt sted å være.

Når vi diskuterer mennesker som kommer til Norge for å søke asyl, er dette i stor grad mennesker som har behov for opphold på humanitært grunnlag. Da er det med dårlig smak i munnen man leser og hører innvandringsminister Syvi Listhaug (Frp) sine kyniske utsagn. Det er som med barn, de tåler at en voksen er tydelig, ja til og med litt streng i stemmen, når relasjonen er trygg. Når de vet at den voksne er til å stole på. Er ikke den relasjonen der, oppleves en streng stemme som utrygg og skummel.

Det er slik stemmen til asylpolitikken får en til å føle i dag. Full av tiltak og negative holdninger, men mangler en viktig ingrediens, medmenneskelighet. Det er klart at man ikke naivt skal åpne alle sluser og lukke øynene for det negative flyktningstrømmen medfører. Ja, vi skal anerkjenne at det finnes grupper i samfunnet som har det vel så vanskelig. Rusmisbrukere, eldre, fattige, alt dette settes opp mot hverandre. Men la oss skille sak fra sak.

Hva er den langsiktige planen for våre nye landsmenn, som ressurser i samfunnet? Hvor er oppfordringen fra regjeringen om å ta dem godt imot, hvor er viljen til å ruste opp fagmiljøet rundt det flerkulturelle fagfelt?

Ja, vi skal vise andre land at det ikke er «lett» å få opphold i Norge. Men la oss vise at når man får opphold, er dette et godt sted å være. Styrk integreringsprosessen ved å svekke byråkratiet. Bosett raskt, skap arbeidsplasser, åpne kulturelle tilbud for alle grupper. Bygg opp kompetanse i skoler og barnehager, slik at vi best kan ivareta alle.

Slik det er nå er faren stor for at frykt og utrygghet spres. Det er fare for at negative holdninger plantes i en generasjon. Barna som hører foreldrene diskutere flyktningstrømmen basert på en fremmedfiendtlig politikk. Hvilke holdninger forplanter vi da?

Vi trenger en leder, ikke en sjef. Vi trenger varme, fremfor kynisme.