Om man påpeker sjåvinistiske hersketeknikker, tar det ikke lang tid før en mann foreslår at du skal melde deg inn i Ottar.

Jeg Googlet uttrykket «toleranse» her om dagen. Jeg googlet det fordi jeg mener at det aldri har vært viktigere, både samfunnsmessig, religiøst og politisk.

Det siste halvåret hvor det har vært amerikansk presidentvalg mellom demokrater og republikanere, har splittelsene blant folk kommet til overflaten også her til lands, og det har utfordret mange grunnleggende samfunnsverdier. På den ene siden står Trump med sine radikale og frittalende meninger som står sterkt til høyresiden, mens Clinton representerer det mer politiske korrekte som går mer i takt med den norske politiske tankegangen.

Det å tåle at andres meninger er radikalt annerledes enn dine egne kan være svært utfordrende. Spesielt når man føler et ekstremt engasjement for en bestemt sak. Jeg har selv opplevd at det har vært vanskelig å diskutere enkelte temaer med venner og bekjente når meningene deres er veldig ulike mine egne. Eksempelvis har jeg erfart at tidligere leserinnlegg i BT har blitt vridd på og misforstått og dermed har jeg blitt stemplet som det ene og det andre.

Om man har meninger om asylpolitikk og feminisme må man trø veldig varsomt for at ikke rasistkortet blir trukket opp eller mannehater-anklagene hagler. For eksempel om man påpeker mannssjåvinistiske hersketeknikker som fortsatt eksisterer i dag, vil det ikke ta lang tid før en mann vil foreslå at du skal melde deg inn i Ottar.

Samtidig har jeg også lært svært mye av andres meninger som går imot mine egne. I noen tilfeller har jeg også endret mine egne meninger når jeg har fått andres perspektiv og refleksjon rundt ulike temaer. Men skal vi kunne ha saklige debatter og føre samfunnet videre på best mulig måte må vi tillatte våre ulikheter og akseptere at argumentene går for og imot. Uten et sunt og åpent debattklima vil vi ikke komme frem til de mest reflekterte og gjennomtenkte løsningene.

Det skal være aksept for at man har sterke meninger, så lenge de ikke er hatytringer. Uten engasjerte samfunnsdebattanter ville vi ikke fått tilgang til å lese tekster og reflektere over nåværende og aktuelle samfunnsutfordringer.

Det er lett å ha mange fordommer og dømme andre som ikke er enige med en selv. Det å lytte og prøve å forstå, før man danner seg egne meninger er svært viktig når engasjementet bruser.

Toleranse og aksept for det som er annerledes enn hva man selv tenker er normalt har gjennom verdenshistorien ført til at homofile mennesker kan vise sin kjærlighet, at kvinner kan ha en karriere, at man kan skifte kjønn, at mørkhudede mennesker har samme rettigheter som hvite – ja, eksemplene er mange.

Aksepter at ikke alle er like, og at ikke alle har de samme meningene. Det er det som skaper mangfold og engasjement, hvor vi lærer av hverandre.