Vi må holde igjen oljepengebruken for at det offentlige skal kunne tilby like tjenester i fremtiden.

Det er ingen ting norske politikere liker bedre enn å smykke seg med hvor ansvarlig forvaltningen av oljeformuen har vært. Handlingsregelen legger opp til at vi over tid skal bruke avkastningen fra Oljefondet – anslått til å være 4 prosent. Legger vi det til grunn, har handlingsregelen vært en stor suksess. Vi har for det meste greid å holde oss under fireprosentbanen.

Men det er mulig å fortelle en annen historie, hvor norske politikere ikke har behandlet oljeformuen like godt. Går vi tilbake til 2001, da handlingsregelen ble opprettet, var det laget tre framskrivninger for bruk av oljepenger. Det ene ytterpunktet var å fortsette utgiftsveksten som før og ha full fest i 20 år før vi måtte stramme kraftig inn. Det andre ytterpunktet var det vi valgte: å bare bruke avkastningen.

Ved å bare bruke avkastningen fra Oljefondet skulle vi få en gradvis innfasing, hvor toppen av oljepengebruken ville bli nådd rundt 2050. Det var viktig, for de store oljeinntektene kom på starten av 2000-tallet, mens de store utgiftene kommer senere. Ved å holde igjen på starten kunne vi fortsette å øke oljepengebruken også etter 2020, når de offentlige utgiftene øker kraftig.

Men avkastningen fra Oljefondet ble lavere enn forventet. Og samtidig har det vært så gode tider i norsk økonomi at det ikke har vært behov for å bruke opp mot 4-prosent. Dermed har heller ikke handlingsreglene vært et godt mål for ansvarlighet.

For selv om vi valgte den ansvarlige reglen om å bare bruke avkastningen fra fondet, vil vi trolig nå toppen av oljepengebruk allerede rundt 2025. Vi når altså toppen på samme tid som full fest scenarioet fra 2001, scenarioet vi ville unngå. Det maler et annet bilde av norske politikeres ansvarlighet ved forvaltning av Oljeformuen.

Selv om det er teoretisk og langt frem i tid, kommer konsekvensene av dette til å bli høyst reelle og noe vi alle vil merke på kroppen. For fortsetter vi som nå vil det allerede fra midten av 2020-tallet bli tvingende nødvendig å kutte i offentlige utgifter og øke skattene for å kompensere for økende pensjonsutgifter og lavere overføringer fra Oljefondet. Det betyr at vi ikke får penger til å ruste opp sykehjemmene selv om det blir flere eldre, pusse opp skolene eller videreutvikle velferdsstaten til å møte nye utfordringer.

Det er heldigvis fortsatt mulig å utsette toppen av oljepengebruk, og gjøre fallet mindre bratt. Det forutsetter at dagens politikere er villige til å se de lange linjene og bruke mindre i dag. For det første vet vi nå at avkastningen på Oljefondet i overskuelig fremtid kommer til å være nærmere 3 prosent. Derfor bør stortinget lytte til sentralbanksjefen og senke handlingsreglene til 3 prosent. De bør også lytte til finansminister Siv Jensens utvalg som mente vi må ha en mer gravis innfasing av oljepengene og begrense fondsuttaket de kommende årene.

Norsk økonomi har vært inne i en lang sommer. Nå kommer vinter og skal vi fortsatt ha en sterk velferdsstat, og rom til å videreutvikle den i tråd med at samfunnet endrer seg må vi holde igjen i dag.

Både sunn fornuft og økonomisk teori tilsier at hvis du har overskudd i dag, og vet du får store utgifter i fremtiden, er det lurt å legge til side litt ekstra. Skal norske politikere fortjene å smykke seg med ansvarlig Oljepengebruk er det på tide å gjøre det eneste ansvarlige: å bruke mindre oljepenger.