Det er nok midlar til å finansere Arna-Stanghelle med oppstart i 2021.

Fredag 2. juni skriv BT på leiarplass at Sp og Ap kjem med valflesk når det gjeld utbygging av fellesprosjektet E16 og Bergensbana Arna – Stanghelle. Påstanden kjem etter at partileiarane Tryve Slagsvold Vedum og Jonas Gahr Støre onsdag la fram ei semja om prosjekta. Sp og Ap har ikkje lagt fram sine heilskaplege alternativ til NTP, men dette er ei viktig sak som partia gjennom arbeidet i komiteen er blitt samde om. Semja går ut på følgjande:

Prosjektet skal startast opp i 2021.

Veg og bane skal byggjast samstundes.

Partia vil sikre fullfinansiering i løp av planperioden.

Regjeringa manglar tre milliardar i sitt opplegg for å få til det. Arbeidarpartiet får svare for seg sjølv, men i Senterpartiet sitt økonomiske opplegg stemmer ikkje påstanden til BT om at Sp kun legg inn to milliardar i første planperiode. Vi legg inn fem milliardar meir enn regjeringa i første planperiode der tre av dei er på veg og to av dei på bane. Med denne modellen skal det etter våre opplysningar vere nok midlar til å finansere utbygginga med oppstart i 2021.