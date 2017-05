Det avgjørende er kvaliteten på tjenesten som tilbys, ikke hvem som tilbyr dem.

Om noen år treffer eldrebølgen oss for alvor. I takt med å eldes, betyr dette for de fleste av oss økt behov for tjenesteytelser.

SV har i lengre tid raslet med sablene overfor de såkalte velferdsprofittørene. Partileder Audun Lysbakken har tidligere uttalt at velferden ikke skal være en «melkeku» for kapitalister. Slike karakteristikker provoserer meg.

Det er urealistisk å oppnå den ønskede kapasiteten uten å involvere private aktører. En av grunnene til at man i sin tid oppnådde full barnehagedekning, var at man tillot også de private aktørene å bidra.

Ved å dra nytte av private aktørers ønske om økonomisk profitt på investeringen, får vi som samfunn anledning til å høste fruktene av skaperkraften i det private. Men da er det nødvendig at eierne får ta ut et forsvarlig utbytte dersom driften er god.

Et forbud mot utbytte vil føre til færre private initiativ som i sin tur bidrar til redusert konkurranse. Ved et eventuelt overskudd gis bedriftene anledning til å ekspandere, eventuelt reinvestere fortjenesten i bedriftens infrastruktur. Det vil gagne brukerne.

I seg selv er det ikke et poeng at man skal ha flest mulige private aktører. Det avgjørende er kvaliteten på tjenesten som tilbys, ikke hvem som er tilbyder. Spørsmålet er hvordan man best legger til rette for dette.