Skal Norge henge med i den teknologiske utviklingen, må flere jenter utdanne seg innen teknologi.

Vi står ovenfor store, globale utfordringer innen helse, urbanisering, miljø og klima. Og det skjer fort. I Norge står vi midt i en omstilling drevet av nedgang i petroleumssektoren og en teknologirevolusjon der mennesker og intelligente IKT-systemer blir sammenkoblet på nye måter.

Skal vi møte disse utfordringene, trengs sterk innovasjonskraft. Det er derfor viktigere enn noen gang at norsk arbeidsliv leder an i kunnskap om og bruk av teknologi.

Og vi er i gang, men konkurransen er tøff. Skal Norge ta en sterkere posisjon i utviklingen fremover, trenger vi enda flere kloke hoder og dyktige hender som velger teknologiutdanning. Vi trenger også flere studieplasser innen disse fagene.

I Norge i dag har bare 17 prosent av alle som uteksamineres fra norske universitet og høyskoler studert matematikk, naturfag og teknologi. Det er langt lavere enn i land vi liker å sammenlikne oss med, som Sverige, Finland og Tyskland. Det til tross for at NHOs medlemsbedrifter skriker etter denne kompetansen.

Skal vi få opp andelen teknologer og få de beste hodene og hendene, må vi rekruttere talenter fra hele befolkningen. Men i dag er jenteandelen i flere av disse utdanningene svært lav. For eksempel er bare 25 prosent av alle ingeniørstudenter ved Høgskolen i Bergen jenter.

I yrkesfaglige utdanninger som elektro, teknikk og industriell produksjon og bygg- og anleggsfag er tallene betydelig lavere. Innenfor fagområdet naturvitenskapelige fag, håndverksfag og tekniske fag ved fagskolene er bare seks prosent av studentene kvinner.

Samfunnet er tjent med at andelen jenter innenfor teknologi og realfag økes på alle nivåer i utdanningssystemet. For å få til dette, må vi motivere flere til å vurdere en slik retning.

Vi har de siste årene sett en sakte bevegelse i riktig retning, men tempoet er for lavt. Jenter må få møte disse fagene tidlig i skoleløpet, få bruke sin kreativitet og skaperevne til å løse problemer, og lære hvordan teknologiske produkter blir til.

Vi trenger et krafttak i skolen for å sikre at alle barn i grunnskolen skal få undervisning i teknologi og koding. Det krever større investeringer i etter- og videreutdanning hos lærere og investeringer i teknologiske utstyr.

Vi foreldre må også sette oss godt inn i mulighetene som finnes, og vi må rådgi våre unge håpefulle til å ta fremtidsrettede valg – til tross for at disse mulighetene er fremmede eller ukjente for oss.

I en nylig undersøkelse NHO har gjennomført, sier et flertall av foreldrene med barn i ungdomsskolen at det er viktig for samfunnet at flere jenter velger utdanning innen teknologi, men at de trenger mer informasjon om slike utdanninger og hvilke yrker de kan føre til for å kunne ta stilling til om dette er noe for sitt barn. Da bør de oppsøke nettsteder som utdanning.no, vilbli.no og rollemodell.no. Der finnes god informasjon om utdanningsmulighetene.

Skal vi få flere jenter til å velge teknologifag, må karriereveiledningen i skolen i dag fornyes. Veiledningen må i større grad kunne gis digitalt. Unge må settes i stand til å ta informerte valg i et arbeidsliv i endring. Det setter krav til at karriereveiledningen er oppdatert på kompetansebehovet hos arbeidslivet. Veiledningen må også bidra til et mindre kjønnsdelt arbeidsmarked.

Vi vet at gode rollemodeller er viktige for jenters valg av realfagsutdanning. Derfor følger regjeringen og NHO nå opp det gode arbeidet Universitetet i Agder i 10 år har gjort med å synliggjøre unge rollemodeller i prosjektet Jenter og teknologi. På 11 arrangementer over hele landet får unge jenter møte kvinner fra bedrifter og utdanninger. I Bergen er mer enn 200 unge jenter påmeldt til det fulltegnede arrangementet i dag, 21. september. Her får jentene god informasjon og blir motivert til å vurdere studier hvor teknologi og realfag er sentrale.

Norsk næringsliv har behov for hele spekteret av teknologer. Både de med fagbrev, fagskoleutdanning, høyskole/universitetsutdanning og doktorgrad.

Nå må vi sammen få med oss jentene.

Send oss dine meninger til debatt@bt.no og følg oss på Facebook!