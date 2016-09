Da jeg leste tittelen til Mathias Fischers lørdagskommentar i BT satte jeg morgenkaffen i halsen, det skal jeg innrømme.

Det er gledelig at BT engasjerer seg i undervisningen vår og det utdanningsoppdraget som Universitetet i Bergen (UiB) har. Som rektor, og dermed øverste ansvarlig for utdanningskvalitet, setter jeg pris på alle konkrete innspill til hvordan undervisningen ved UiB kan bli bedre.

Det er en myte at det er en motsetning mellom forskning av høy kvalitet og god undervisning. Undervisningen ved universiteter er og skal være forskningsbasert. Det vil si at forskning, vår egen og andres, inngår i det UiB sine undervisere formidler til studentene. Hos oss skal studentene få del i den kunnskap som hver dag skapes av det internasjonale forskningsfellesskapet.

Skal forskingen komme studentene til gode, må vi også ha høye ambisjoner når det gjelder vår egen undervisning. Entusiasme er smittsomt. Og våre vitenskapelige ansatte motiveres av dialogen med studentene. Men Fischer har rett i at et brennende faglig engasjement ikke er nok. «Vi trenger ikke sirkus og standupkomikere, men formidlere som er strukturerte og som engasjerer studentene», skriver Fischer i sitt innlegg. Jeg deler hans syn – både på sirkus, struktur og engasjement.

Ved UiB avholdes flere hundretalls undervisningsøkter hver eneste dag og en rekke dyktige og engasjerte ansatte brenner for å undervise studentene i sine fag. Likevel må vi erkjenne at ikke all undervisning holder så høy kvalitet som vi ønsker oss. Derfor arbeider vi også systematisk med vår utdanningskvalitet. Undervisningskvalitet er imidlertid ikke bare et resultat av den enkelte undervisers personlige egenskaper og kompentanse, men også av de rammebetingelser som institusjonen legger for god utdanning.

Undervisningserfaring tillegges vekt ved nyansettelser og prøveforelesninger er en del av tilsettingsprosedyren. Nyansatte må også delta på kurs i universitetspedagogikk. Jevnlig evalueres undervisningen i alle våre fag. Det gir oss god oversikt over hvor vi er sterke og hvor forbedringer er påkrevd. Den ansattes undervisning tas opp i medarbeidersamtaler. Ansatte tilbys kurs og etterutdanning i studentaktiv undervisning, bruk av digitale undervisningsverktøy, ulike vurderingsmetoder, gruppeundervisning og praksisveiledning for å nevne noe. Fakultetene gir årlige priser til god undervisning og vi diskuterer for øyeblikket hvordan undervising i større grad enn i dag kan være meriterende.

Fremragende forelesere er noe et hvert universitet er stolt over. Og UiB har en rekke slike selv om vi denne gangen ikke nådde opp i Morgenbladets kåring av landets ti beste forelesere. Høy utdanningskvalitet består imidlertid av mer enn den gode forelesning.

Studentenes eget arbeid med stoffet enkeltvis eller i grupper og seminarer, praksis, laboratorie- og feltarbeid er eksempler på viktig studentaktiv læring. Studentene har også tilbud om personlige samtaler med underviser. Vi tilrettelegger videre for at hver student skal få en personlig mentor.

Ved bioCEED, som er et Senter for fremragende utdanning (SFU), arbeider man systematisk med å utvikle en kollegial kvalitetskultur i undervisningen. I tillegg står forskning på hvilke undervisningsformer som fremmer læring sentralt. Erfaringene fra dette arbeidet vil komme andre fagmiljøer ved UiB til gode og vil bli bruke aktivt i vårt kvalitetsarbeid fremover.

Vi kan og skal helt sikkert gjøre mer. Vi har høye ambisjoner ikke bare på undervisernes, men også på studentenes vegne. Og student Fischer er naturligvis hjertelig velkommen til å stikke innom og benytte seg av vårt rikholdige undervisningstilbud også i tiden fremover – og kanskje også oppleve resultatene av vårt arbeid med utdanningskvalitet.