Barnehageansatte i Akasia har blitt tilbudt den beste innskuddspensjonen på markedet.

BT skriver om foreldre som støtter de streikende i Akasia-barnehagene, men det finnes mange foreldre som ikke støtter den. Det skyldes ikke kun at barna deres ikke kan gå i barnehagen, men at grunnlaget for streiken er svært tynt.

De barnehageansatte har blitt tilbudt den beste innskuddspensjonen på markedet, og har en bedre eller tilsvarende ordning som andre ansatte i privat sektor. Det blir galt å sammenligne med ansatte i offentlige barnehager, for i offentlig sektor har alle ansatte uansett yrke ytelsesbasert pensjon.

Privat

I privat sektor er det ingen som har det. I tillegg har de ansatte som ble overført fra Bergen kirkelige fellesråd blitt tilbudt lønnskompensasjon for gapet mellom deres gamle og den nye pensjonsordningen. Arbeidsgiver har tilbudt å la innskuddspensjonsordningen være midlertidig, og å ta på seg deler av de ansattes egenbidrag til pensjonsordningen. Til slutt har Akasia også tilbudt fagforeningene å forbedre uførepensjonen som er knyttet til pensjonsavtalen for de ansatte.

Det er derfor fullstendig kunnskapsløst å hevde, slik visse foreldre gjør, at de ansatte ikke har en god pensjonsordning. De har den beste pensjonsordningen de kan ha (med mindre de hadde jobbet i offentlig sektor)!

Uansett fungerer ikke loven slik at det er opp til arbeidstaker eller arbeidstakerorganisasjoner å bestemme hvilken pensjonsordning man skal ha. Så lenge loven blir fulgt, er det arbeidsgiver som bestemmer dette.

Men den viktigste grunnen til at streiken i Akasia er meningsløs er at kampen for å beholde ytelsespensjonen i privat sektor er tapt for lenge siden.

Det er mer enn ti år siden tjenestepensjon og innskuddspensjon ble innført i det norske arbeidslivet. Det har vært mange rettssaker og konflikter, men arbeidstakersiden har tapt alle sakene uten unntak. Hvordan fagforeningene og de ansatte tror at de kan vinne denne konflikten, uansett om det er gjennom streik eller i retten, er en gåte. Derfor er det ingen grunn til å støtte streiken.