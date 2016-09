Å leie lærarar er krevjande, men å styre oss er umogleg.

Lærarane har etter regjeringsskiftet blitt bombardert med ekspertrapportar og utgreiingar. Vi blir overrisla av hundretals sider som greier ut om kven vi er og kva vi skal gjere. Regelen er at vi aldri blir spurt om kva vi sjølv tenker. Vi er profesjonen som skal utdanne alle profesjonar, men vi er likevel ikkje viktige nok til å bli tatt med på råd.

Berre det siste halvåret har 450 sider med rapport ramla i hovudet på oss: Rapporten frå Ludvigsen-utvalet om «Fremtidens skole», NOU-en «Fag – Fordypning – Forståelse» og no til sist rapporten om «Fremtidens lærarrolle», som toppar det meste med sine 250 sider.

Lærarane var glade og overraska for det elev-, læring- og lærarvenlege perspektivet som prega Ludvigsen-rapporten. Stortingsmeldinga følgde eit stykke på veg opp, men gjekk på ingen måte like langt i å myndiggjera lærarane. Skepsisen var difor til å ta og føle på då den nye rapporten om lærarrolla gjekk i trykken.

Sidan sist skulereform, Kunnskapsløftet (K06), har lærarane blitt meir og meir styrte. Vi har fått mindre og mindre rom for profesjonelt skjønn, og politikarar og skuleeigarar har kappast om å vengeklyppe profesjonen mest mogleg gjennom nitid og systematisk styring.

Tidlegare har vi hatt ein naturleg og sjølvsagt sterk posisjon i samfunnet definert av tillit, med lite krav om ettersyn og ansvarleggjering. Dei siste åra har vi fått kritikk frå mange hald som hevder at vi helst vil gjere som vi alltid har gjort, og at vi dermed har misbrukt metodefridomen vår til eigen fordel.

Lærarane har fått stadig strammare krav på seg om at elevane sine resultat skal bli betre. Høgresida gjentek til det keisamlege at vi bruker mest pengar av alle OECD-land, og at det difor ikkje er bra nok med dei middels plasseringane vi får på PISA-testinga. Når PISA har enda opp med å bli eit overordna mål, ser vi mange tendensar til at det som ikkje er relevant for PISA vert sortert vekk som sekundært.

Med eit massivt krav hengande over oss om at elevane skal prestere betre i det dei blir testa på, prøver vi å handheve den breidda som er i læreplanen. Vi skal ikkje berre utdanne elever som er gode til å gjere ting, men vi skal og danne elever som har det bra. Synkront med den massive auken i prestasjonskrav daler ungdommen si psykiske helse. Å slå Finland på PISA ein eller annan gong har sin pris. Finland har og ein større sjølvmordsfrekvens blant unge. Skal vi betale for PISA-rangering med våre unge sine liv?

Eg las rapporten «Fremtidens Lærerrolle» med massiv skepsis, men eg vart både glad og letta. Rapporten kan vere eit lys i enden av den tunnelen som skulen er i no, men då må skuleeigar få opp augene for nye måtar å styre på. Kanskje den blir berre eit lite lysglimt som vi passerer i natta.

Rapporten på 250 sider om lærarrollen argumenterer sterkt for eit styrka profesjonsfellesskap. Dette seier og utvalsleiaren Thomas Dahl er det viktigaste i rapporten. Grunngjevinga for å styrke det er todelt:

Profesjonsfellesskapet bør ta sterkare styring for det faglege utviklingsarbeidet på skulen. Gjennom eit synleg og aktivt profesjonsfellesskap vil vi kanskje bryte den gamle fordommen om den privatpraktiserande læraren og utvikle gode felles grunngjevingar for praksis og variasjon i praksis.

Profesjonsfellesskapet skal yte motkrefter og forholda seg som gruppe til tidvis kunnskapslause og irrelevante forventningar frå omverda. Med eleven i sentrum må vi stå saman om denne ryddejobben og sortere skitt frå kanel.

Sidan lærarane vart kommunen sitt ansvar, er vi blitt haldne stadig strammare i øyrene.

Det som med Kunnskapsløftet skulle bli ein rehabilitert og friare skule styrt av profesjonelle pedagogar, er blitt eit skulesystem prega av kollektiv redsle for å trakke feil, der det blir tatt få sjansar. Kreative lærarar føler til tider at dei er sivilt ulydige, og kravet om einsretting er stort. I kommandolinja stat-fylke-kommuneskule er det ingen slakk å spore når det gjeld styring av lærarane si verksemd. Det som av byråkratane stadig vert kalla «støtte», har i realiteten vore ei overstyring, der fokus på smale målbare resultat har skvisa skulen sitt breie oppdrag ut på sidelinja.

Rapporten påpeiker at stram styring hemmar utvikling og nyvinning, og at mykje av den regulerte fellestida på skulen ikkje fungerer etter intensjonen. Misnøya blant lærarane over vekkasta tid er stor, og den tvungne samhandlinga har vist seg å ha liten påverknad for praksis. So lenge lærarane blir utsatt for meiningslaus og irrelevant tidsbruk i fellestida, blir undervisninga ståande på same stad. Ein lektor i Oslo kunne i haust fortelje at i løpet av tre planleggingsdager vart det ikkje planlagt noko undervisning.

Professor Thomas Dahl, leiaren av ekspertgruppa, sa sjølv under eit foredrag om lærarrollerapporten at leiing skal vere slik at ein ikkje merker det, ei styreform som legg til rette heller enn å kommandere. Forsking på norske og svenske rektorutdanningar viser at desse utdanningane har hovudfokus på systemkrav frå utsida, men i mindre grad på praksisrelaterte problemstillingar og det som har med det som er kjerneoppdraget til skulen: God, variert, relevant og tilrettelagt undervisning. Det som er viktigast i skulen, blir det dermed snakka minst om.

Eg har sjølv sitte på tallause planleggingsdager og trippa for å bli ferdig med det politisk korrekte fellesarbeidet, slik at eg kunne kome i gang med det eigentlege arbeidet: Planlegge konkret undervisning for konkrete elever.

Politisk kommentator Aslak Bonde seier at om ein får ein konkurranse blant politikarane om å vere skulen sin heiagjeng, vert det lettare å tiltrekke seg gode folk, medan dei som allereie er i skulen kjenner seg verdsatt. Då vert dei og betre lærarar med lyst til å utvikle sin eigen profesjon. Bill Gates sa for øvrig at han tilsetter ikkje ressurssterke og kreative folk for å fortelje kva dei skal gjere, men for at dei skal fortelje han kva dei skal gjere.

Å leie lærarar er krevjande, men å styre oss er umogleg. Om skuleeigar KS skjønner det som ekspertrapporten, lærarane, Bill Gates og Aslak Bonde skjønner, kan vi få ein skule med blomstrande leiarar, lærarar og elevar i det miljøet som er elevane sin rett å ha: Ein kultur for brei og god læring.

Kanskje vi kan byrje med at KS droppar bruken av det elendige omgrepet «skuleeigar». KS har ansvaret for at vi lærarar har rom til å gjere ein god jobb med og for elevane, og må slutte å bremse på sunn utvikling med styringsmodellar tatt frå gode gamle dagar. Vi er ikkje gruvearbeidarar under den industrielle revolusjon, men engasjerte pedagoger og fagfolk som skal føre ei mangslungen elevmasse inn i ei krevjande og kaotisk framtid.