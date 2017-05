Jeg er så lettet over at første spørsmålet fra ambulansefolkene ikke var: «Har du privat helseforsikring?».

I slutten av mars i år var jeg uheldig og forulykket på sykkel. Skadene var såpass alvorlige at jeg måtte hentes med ambulanse. Ambulansen kom til ulykkesstedet kort tid etter. Lege og ambulansefolk tok hånd om meg på en profesjonell og fin måte. Jeg følte meg trygg og godt ivaretatt.

Fortsettelsen av fortellingen her har det samme budskapet: Akuttmottaket på Haukeland universitetssjukehus, kirurger, sykepleiere, anestesileger under selve operasjonen av skulderen, oppholdet på sykehuset, sengeposten på ortopedisk avdeling med sykepleiere, hjelpepleiere, renholdere, overlege, ansatte på «Augebygget», portører, fysioterapeuter med flere. Alle disse hadde en profesjonalitet og utstråling som fortalte meg som pasient at «vi er her for deg».

For meg virket det som de ansatte klarte å møte den enkelte pasient på en glimrende måte. Det så ut som alle ble tatt hensyn med både alvor, spøk og godt humør. Dette er godt gjort på et sted der pasienter kommer og går.

Jeg betaler gjerne skatt for å ha en slik fellesskapsløsning klar når ulykken er ute. Samtidig vil jeg også uttrykke en stor lettelse over at første spørsmålet fra ambulansefolkene ikke var: «Har du privat helseforsikring?».

Derfor vil jeg ta av hatten for og heise flagget til topps for den fantastiske innsatsen norske helsearbeidere gjør for det norske samfunnet hver eneste dag, hele året igjennom. Tusen takk!