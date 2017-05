Vi blir møtt med at det vi seier er resultat av hysterisk fortviling, ikkje av reelle argument.

Det er no snart eitt år sidan bystyret i Bergen vedtok å flytte Tveiterås skole til Ulriken.Foreldre og tilsette ved skulen sterkt mot flytting, men blei lovd involvering i prosessen for utvikling av det nye skulebygget.

Vårt inntrykk så langt er at vi ikkje blir høyrt. Vi mistenkjer at det har forplanta seg både uvilje og stakkarsleggjering av både foreldre og tilsette - frå politisk leiing og nedover i systemet. Vi blir møtt med ei haldning om at det vi seier er resultat av hysterisk fortviling, ikkje av reelle argument.

Vi har deltatt på omvising på Ulriken skole, der vi påpeikte svakheiter både ved bygg, uteområde og nærområde. Vi såg at det var nødvendig med to nye heisar, stor gymsal, gjerder og skjerming, og at dei noverande brukarane av bygget må ut. Vi høyrte lydnivået frå næraste nabo, Landås skole, og visste at det ville bli ei påkjenning for fleire av barna som treng ein skule som Tveiterås. Ein av kommunens representantar på befaringa uttalte då følgande: «Er det så farlig om de ser noen, da?»

Nei, det er ikkje så farleg om dei ser nokon. Men mange av barna som treng ein skule som Tveiterås, er svært sensitive for inntrykk.

Autisme kan medføre at personen som har diagnosen ikkje kan filtrere inntrykk, slik at alle detaljar både av lyd, lys og kaotiske omgjevnader framstår like sterkt. Eit plagsamt lydnivå vil forstyrre dei i kvardagen og øydelegge for roa dei treng for å ta til seg kunnskap og utvikle seg.

På møte i brukermedvirkningsgruppa sa ein av kommunens representantar følgande: «Det blir fint, de kan gå på Ulriken.»

Nei, dei fleste av elevane kan ikkje gå på Ulriken. Ulriken er eit høgt fjell. Mange av dei har ein motorikk som gjer at store deler av skulekvardagen går ut på å trene på å gå. På Tveiterås har dei eit nærområde og uteområde som er perfekt for deira nivå, og mange av barna har også stort utbyte av tilbodet om terapiridning.

Ein annan av kommunens representantar sa at det var fint at dei kom nærare bibliotek og butikk, og dermed hadde enklare tilgang til inkludering i samfunnet.

Ja, ein del av elevane på Tveiterås kan nyttiggjere seg av slike tilbod, og har utbytte av slik trening. Men argumentet for å behalde eit spesialskuletilbod i Bergen kommune, som bystyret vedtok i 2014, var ikkje at elevane skulle få betre tilgang til integrering i samfunnet. Det var at ei særleg sårbar gruppe hadde behov for den typen skjerming og krevjande tilrettelegging som ein skule som Tveiterås kan tilby.

Pål Hafstad Thorsen (Ap) sa i bystyremøte 26. april i år at FAU og dei tilsette på skulen ikkje kunne vere betre involverte i prossessen så langt, og at prosjektet er i ein tidleg fase.

Vårt siste møte i brukarmedvirkningsgruppa var i november. Det blei i april lagt ut eit anbod, som FAU og skulen ikkje blei informert om. Meiner Thorsen at eit anbod ikkje legg tydelege føringar om kva slags fasilitetar eit bygg skal ha når det står ferdig? I anbudet er det føreslått færre klasserom og mindre gymsal enn vi kravde. Det er føreslått ein, ikkje to heisar. Terapibasseng er kutta ut. Det er lagt opp til at dei andre som i dag har tilhald i bygget, skal halde fram å vere der. Det er lagt opp til at taxiane som fraktar barna til skulen, skal køyre inn på skuleplassen ved levering, rett inn til barn som ikkje har noko som helst forståing av kva fare det medfører å bli påkøyrt av ein bil.

I bystyremøtet sa Thorsen at det var viktig å hugse at skulen skulle stå i fleire tiår framover, og at kommunen difor ikkje berre kan tenke på behova til barna som går på Tveiterås skole i dag, men også må tenke på barna som kjem til å trenge skulen i framtida.

Då må vi spørje: Kven trur han desse barna er? Trur han at det ikkje kjem til å bli fødde fleire barn med multifunksjonshemming? Trur han at det ikkje kjem til å bli fødde fleire barn med alvorlege autismediagnoser? Trenden er at elevgruppa får stadig meir komplekse utfordringar. Det er ingenting som tyder på at elevane skal trenge mindre særskilt tilrettelegging i framtida.

Det er ikkje lett å snakke om, men nokre barn, tenåringar og vaksne utagerer og sjølvskader. Begge deler er alvorlege problem for den det gjeld og for omgjevnadene. Mange får det mykje betre med rett hjelp og tilrettelegging, men det er ofte skjørt, og det skal ofte lite til for at det tippar i feil retning. Kven har ansvaret for å skjerme dei frå å skade seg sjølv og andre? Kven har ansvaret for at dei skal sleppe å eksponere seg i desse sårbare situasjonane? Er det den enkelte tilsette, eller er det Bergen kommune?

Pål Hafstad Thorsen har fleire gonger sagt at han ønskjer å dempe konfliktnivået i denne saka. Vi har sett svært lite til hans innsats for å oppnå det. Derimot har han påstått at vi går etter han som person når vi argumenterer, han har påstått at det er «skremselspropaganda» å snakke om behovet for høge gjerder på skuleplassen, og han framstiller FAU som foreldre som berre er opptatt av sine eigne barns behov.

FAU meiner framleis at kommunen burde utrede kva det ville koste å bygge om Tveiterås skole. Der kan han starte. Det vil dempe konfliktnivået.