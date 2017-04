Klimautfordringene gjør fornybarressursene enda viktigere.

Birgit Lillevik har i BT utfordret meg til å svare på noen spørsmål om energipolitikken vår. Her i Norge er vi velsignet med store fornybare energiressurser. Grunnlaget for det moderne Norge ble skapt da vi klarte å foredle energien i elver og fossefall til kraft. I dag har den norske kraftforsyningen den høyeste fornybarandelen og de laveste utslippene i Europa.

Vi vil at produksjonen av fornybar energi i Norge skal skape verdier i energisektoren og for fellesskapet - også i generasjoner fremover. Da må vi forvalte våre naturressurser på en måte som skaper mest mulig verdi for samfunnet, til lavest mulig kostnad. Det er nettopp dette de nye overføringskablene bidrar til.

Norge har handlet kraft med utlandet siden 1960-tallet. Dette har gitt store fordeler for både norske strømforbrukere og kraftprodusenter. Krafthandelen bidrar til å styrke forsyningssikkerheten, og til å holde den samlede kostnaden ved kraftforsyningen lavere enn den ellers ville ha vært. Nye tall viser at Statsnetts samlede inntekter fra kabelforbindelsene til utlandet de siste fem årene har vært 2,8 milliarder kroner. Da er strømtapet ved overføringen av kraften trukket fra. Fratrukket drift, vedlikehold og investeringer går 674 millioner kroner gikk til redusert nettleie for norske strømkunder. Det er betydelig.

Klimautfordringene gjør fornybarressursene enda viktigere. Fornybar energi dekker nærmere 70 prosent av det total energiforbruket i Norge. Til sammenlikning har EU et mål om minst 27 prosent andel fornybar i energimiksen innen 2030. I denne omstillingen kan norske energiressurser, spesielt vår regulerbare vannkraft, bidra. Kraftutveksling er viktig også i dette perspektivet.

Regjerningen ønsker å legge til rette for lønnsom utbygging av fornybar kraft. Dette er noen av bakgrunnen for at vi ikke vil forlenge elsertifikatmarkedet i Norge. Når det gjelder opprinnelsesgarantier mener jeg det er viktig å unngå at ordningen virker villedende om sammenhengen mellom produksjon, forbruk og selv opprinnelsesgarantien. Regjeringens synspunkter fremmes nå i det pågående arbeidet med nytt fornybardirektiv.

Forholdet mellom næringsliv, kraftkrevende industri og folk flest er avgjørende. Vi ønsker å legge til rette for økte verdiskaping og sysselsetting på alle disse områdene. Derfor vil vi føre en balansert og helhetlig energipolitikk der forsyningssikkerhet, klima og næringsutvikling må ses i sammenheng for å sikre en effektiv og klimavennlig energiforsyning. Dette innebærer å vurdere alle relevante aspekter ved utbygging av både ny kraftproduksjon og nye utenlandskabler. Vi må balansere hensynet til ressursutnyttelse, klima og miljø, norsk fornybarnæring, industrien, og deg og meg som forbrukere.