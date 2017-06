Vi gnir oss i øynene og har litt problemer med å tro at dette ikke bare er en drøm.

Sykkelsatsingen i Bergen har i mange år vært lovende på papiret og håpløs i virkeligheten. Politikernes ambisjoner har gått opp, mens syklistenes andel av trafikken har gått ned. Enkelte små strekninger har blitt forbedret, men hverdagen for syklister i Bergen er fortsatt å tråkle seg gjennom et lappverk, der sykkelstier dukker opp og plutselig forsvinner igjen.

Sist uke kom en nyhet som fikk smilet frem hos oss som arbeider for sykkelens sak: Bergen får verdens lengste sykkeltunnel, mellom Mindemyren og Fyllingsdalen.

Naturvernforbundet Hordaland tegnet i 2015 et optimistisk sykkelkart i dokumentet «Gode grønne Bergen», vår visjon for Bergen i 2030. Der var denne tunnelen på plass. Lite ante vi at vi skulle få gjennomslag for dette dristige forslaget allerede etter to år.

Asplan Viak konkluderte i sin analyse for byvekstavtalen med at det ville være samfunnsøkonomisk lønnsomt å oppgradere en rømningstunnel parallelt med bybanetunnelen til Fyllingsdalen til en skikkelig sykkeltunnel.

Både fylket og kommunen har gått inn for dette, og nrk.no melder nå at regjeringspartiene er villige til å ta den nødvendige halvdelen av kostnadene for sykkeltunnelen.

Vi gnir oss i øynene og har litt problemer med å tro at dette ikke bare er en dagdrøm. Vi mener jo at byen må utformes slik at folk kan gå eller sykle til jobb og daglige aktiviteter, eller de skal ha tilgang til et godt kollektivtilbud. Kan vi forstå politikerne slik at de nå virkelig vil forme byen slik?

Det vil kreve prioritering av fortetting og bygging av gang- og sykkelveier og kollektiv infrastruktur. Og ikke minst: Slutt på bygging av nye motorveier.

Blant forslagene våre var også sykkeltunnel i den nåværende jernbanetunnelen fra Årstad til Fløen. Denne ser nå ut til å bli virkelighet. Viktig er også forslaget vårt om en kombinert sykkel- og rømningstunnel for Bybanen fra NHH til Eidsvåg. Den vil gi Åsane-folk en mye raskere sykkelvei til sentrum. Kjempebra for mange bilister i bydelen, som da kan komme seg på jobb med elsykkel, uten svette.

Dersom politikerne i byen nå klarer å prioritere en gjennomgående sykkelsti fra Kristianborg til sentrum – ja, da begynner vi å se lyst på fremtiden for sykkelbyen Bergen. Nå må bare bystyre og rikspolitikere holde fast ved det de har lovet.