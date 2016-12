For ni måneder siden var jeg som dem, lykkelig uvitende om hva som skjer når den du elsker havner i fengsel.

Jeg ligger og ser i taket, det er mørkt og huset er helt stille. Ikke en lyd. I dag er det åtte måneder siden jeg hørte stemmen din.

Din side av sengen er redd opp, men jeg har stjålet din dyne. Du hadde rett, den er bedre, men det kommer jeg aldri til å innrømme. Jeg smiler litt av tanken, det er viktig å smile, selv når man egentlig ikke orker. Smiler du?

Utenfor vinduet skinner gatelykten inn gjennom lamellene, det kommer til å irritere deg. Jeg smiler litt igjen. Jeg trekker pusten dypt. Herregud som jeg savner deg.

Tenk at jeg snart har bodd her uten deg i et helt år. Hvor ble tiden av? Det er så ufattelig stille. Jeg hører min egen pust, kun min.

Ute i stuen lyser adventsstaken, det var første søndag i advent i går. Ventetiden. Jeg vet ikke når jeg får se deg igjen, eller når du får komme hjem.

Jeg savner hverdagen vår, samtidig gruer jeg meg til dagene som kommer. Det blir tøft. Jeg mistet jobben for to uker siden, visste du det? Nedbemanninger. Det var en tung beskjed å få, men jeg finner noe annet. Jeg kan ikke bare gi opp, da mister vi alt, men det er tungt å bære ansvaret helt alene. Jeg trenger deg.

«Han er jo kriminell», sier de. Hvorfor i all verden selger du ikke leiligheten og kommer deg videre? Jeg prøver å forsvare meg, forsvare deg. De nikker og sier de forstår, men det gjør de selvsagt ikke.

For ni måneder siden var jeg som dem, lykkelig uvitende om hva som skjer når den du elsker havner i fengsel.

Jeg venter. Hadde du ventet på meg?