Vi kan ikke stå i veien for fremtiden.

Hos Uber taxi kan man gi karakter til sjåførene og se på mobilen hvor taxien man har bestilt befinner seg. Når man sitter i bilen, følger man turen gjennom google maps, noe som skaper sikkerhet i forhold til pris og veivalg. Kostnaden for turen blir automatisk betalt via appen på telefonen, og man slipper både kontanter, kort og tips.

Uber øker antallet drosjer i Bergen, og gir dermed bedre tilgjengelighet for brukerne. De skaper sårt tiltrengt konkurranse, og er mye rimeligere på pris enn løyveregulerte biler. Dette er fakta som isolert sett er meget positivt for kundene.

Alternativet om man synes det er for dyrt med løyvebil, eller rett og slett ikke får tak i en taxi på lørdagskvelden, er å ta pirattaxi.

Uber er et stort selskap med et rykte å ta vare på, og med krav til forsikringer og en viss standard på bilene under deres paraply. Uber krever også gyldig vandelsattest fra politiet av sine sjåfører. Hos piratsjåførene som kjører uorganisert, aner man ikke noe om sjåføren eller bilen.

At Uber har et langt sikrere alternativ enn piratene, og samtidig konkurrerer mot dem på pris, er bra fordi useriøse pirater vil bli overflødige. De seriøse sjåførene kan når som helst registrere seg hos Uber i stedet, hvis bilene deres og de selv er gode nok til å kjøre for dem.

For noen er Uber derimot ikke positivt. For eksempel drosjesjåfører som ikke holder mål, og byråkrater som jobber med utdaterte kommunale løyveordninger. Men behovet for spesialoppdrag for flinke løyvesjåfører vil fortsatt være der. Sjåfører som er fast ansatt for å daglig frakte bevegelseshemmede eller andre turer man trenger kontinuitet og sikkerhet på, vil fortsatt være meget viktig.

Kanskje kan et «løyve» bestå av at man har en sertifiseringsordning av en uavhengig tredjepart for den delen av drosjebransjen som driver med slike turer? Da kan løyvebiler heller fokuserer på disse turene og ta litt bedre betalt enn Ubersjåfører som kun kjører folk hjem i helgene, eller ikke har spesialbiler med rampe. Det er altså ikke sikkert at Uber er så negativt for dagens løyvesjåfører heller.

Uber har sagt at de vil betale skatt for å komme inn på markedet, men sliter fortsatt med å få etablert seg. Det er politikernes skyld, men myndighetene og politiet bør ikke bruke tid på å stoppe folk fra å kjøre taxi.

Vi vil fjerne arbeidsgiveravgiften slik at det blir gratis å ansette sjåfører. Vi takker ja til delingsøkonomi som gir folk en enklere hverdag og ansatte muligheten til å jobbe når de vil. Vi kan ikke stå i veien for fremtiden. Velkommen til Bergen Uber!

Uber er ikke delingsøkonomi