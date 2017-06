Færre fartskontroller kan være begynnelsen på tryggere trafikk.

Jeg undrer meg over de spontane fartskontrollene i Norge. De bidrar på ingen måte til bedre trafikksikkerhet. Heller tvert imot.

Til og med på flat vei er det nesten umulig for mennesker å holde en uforandret hastighet med bilen. Og på norske veier, som ofte stiger og daler, klarer heller ikke min cruisekontroll å holde samme hastighet hele tiden. Resultatet er at hastighetsmålere i bilen krever ekstra stor oppmerksomhet hvis man skal unngå å bli tatt. Den oppmerksomheten går på bekosting av vaktsomheten for det allmenne trafikkbildet, som egentlig fortjener det mest.

Problemet blir forsterket av en merkelig holding hos ansvarlige for utformingen av veier. I min hjemby Schiedam i Nederland (75.000 innbyggere), opplevde vi stor nedgang i trafikkulykker. Vår hemmelighet var at vi tok høyde for psykologien hos trafikkantene og var tydelige på hvordan vi utformet trafikkområder. Slik stimulerte vil til ønsket adferd hos trafikantene. Vi oppnådde med andre ord større trygghet ved å gå ut ifra at veien «snakker et eget språk».

Jeg ser lite av den fremgangsmåten i Norge. Mange veier både innenfor og utenfor byens grenser blir bygget på en måte som mer eller mindre inviterer til større hastigheter enn ønskelig. Skilting og fartsdempere blir da tatt i bruk for å fremtvinge ønsket atferd av trafikantene, og politikontroll og skyhøye bøter er riset bak speilet.

Trafikantene får det enda vanskeligere fordi fartsgrenser over relativ korte strekninger kan variere enormt. Hvem av oss har ikke tenkt når vi kjører på en ukjent vei: «Var det 70 eller 80 her, eller var det kanskje 60?».

Min kone ler når hun sitter ved siden av meg mens jeg kjører bil, for ved enhver fartsdemper er min reaksjon «inkompetent veiinnredning». Og jeg mener dette alvorlig. Bilkjører skal ha oppmerksomhet på fartsdemperen, som går på bekostning av oppmerksomheten for trafikken. Fartsdempere er dermed et bakvendt tiltak.

Færre fartskontroller sammen med en veiutforming som tar høyde for psykologien til trafikantene, kan gjøre Norge enda mer trafikksikker. Samtidig vil det fjerne enormt mye frustrasjon hos trafikantene.