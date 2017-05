Vi er fornøyd med at Regjeringen har lagt frem en ambisiøs NTP-ramme, men ser også klare rom for forbedringer.

I Bergens Tidende 8. mai gjør Styret i Aksjonsgruppa for NY E16 Bergen – Voss NO oss en visitt under overskriften «Skremmende feilprioritering hos NHO og LO», og vi kan med en gang si at det utgangspunktet er vi selvsagt uenige i.

Ved rullering av Nasjonal Transportplan (NTP) i 2013 prioriterte NHO og LO Svegatjønn – Rådal (2015), Sotrasambandet (2017), Hordfast (2019) og Nyborgstunnelen (2014-2017).

Ved rulleringen i 2017 er våre krav: Sotrasambandet (2017), Hordfast (2018), (lovet av Erna Solberg (H) og Knut Arild Hareide (KrF)), E16 Arna–Stanghelle (2021), og Ringvei Øst, inkl. Nordhordlandstunnelen (2021), samt Bymiljøavtalen for Bergen, og at alle disse prosjektene skal inn i første planperiode.

Dette sto vi sammen om, med tilslutning også fra Hordaland fylkeskommune, Bergen kommune og Bergen næringsråd som Hordalands innspill til NTP. NHO og LO har som kjent, trukket seg fra trepartssamarbeidet om samferdsel med fylket, etter at vikarierende fylkesordfører Pål Kårbø har tatt til orde for noe annet enn enigheten vi hadde med fylkesordfører Anne Gine Hestetun sommeren 2016.

Når det er sagt vet vi at ved neste rullering av transportplanen ligger det enda flere prosjekter på tallerkenen, Rv.13 Vikafjellet, E39 Eikefet – Romarheim, E16 Stanghelle – Voss, Arm fra Bergen til E134, Sunnhordlandsdiagonalen, påkobling av Austevoll og Fusa til E39 for å nevne noen. Knut Arild Hareide (KrF) og Terje Breivik (V) skal ha honnør for at de har gitt uttrykk for at de «ikke har gjort jobben» for Hordaland når det gjelder NTP. Det er en erkjennelse vi mener flere burde tatt inn over seg.

Så til styret i Aksjonsgruppa for NY E16 Bergen – Voss NO, adressaten var Regjeringen frem til NTP ble lagt frem, men er nå Stortinget. Slik sett retter dere baker for smed, NHO og LOs krav har med E16 Arna–Voss med oppstart første periode.

Stortinget skal behandle NTP før sommeren, og til Stortinget har vi følgende budskap: NHO og LO er fornøyd med at Regjeringen har lagt frem en ambisiøs NTP-ramme, men ser også klare rom for forbedringer–ikke minst for viktige prosjekter for næringslivet på Vestlandet. Vi har fem forslag til løsninger: