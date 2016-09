Bergen skal være aktiv og attraktiv for alle, men fra forrige idrettsplan er det et omfattende etterslep.

Vi har en ambisjon om at Bergen skal bli en foregangskommune innen idrett- og aktivitetsutvikling. Derfor skal vi satse på breddeidretten, utvikle talenter og legge til rette for toppidretten. Idrettsplanen som byrådet i dag legger frem skisserer både muligheter og løsninger for at nærmiljøene og en samlet by kan tilby et variert aktivitetstilbud innenfor den egenorganiserte og organiserte idretten.

Barn og unge skal ha de beste mulighetene til å drive idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv i sitt nærområde. Denne målsettingen går som en rød tråd gjennom hele planen. Skal alle barn og unge inkluderes, er det derfor nødvendig å ta særskilte løft i områder med levekårsutfordringer.

Bergen har passert 100.000 medlemskap innen den organiserte idretten. Innen egenorganisert idrett har kommunen over 400.000 deltakelser hvert år. Samtidig er det flere vi må inkludere i idrettsbyen Bergen. Målet er en mangfoldig idrettsby, hvor alle innbyggere i Bergen skal ha like muligheter og tilbud innen idrett og fysisk aktivitet, uansett etnisk bakgrunn, alder, kjønn og funksjonsnivå.

Frivilligheten er bærebjelken i samfunnet vårt. Vi trenger et rikt og bredt organisasjonsliv i Bergen. Derfor vil byrådet arbeide tett med idrettsrådet, organisasjoner og lag. Gjennom gode og forutsigbare rammebetingelser vil byrådet være en aktiv bidragsyter i det fantastiske spleiselaget som hver dag finner sted i idrettsbyen Bergen. Byrådet vil bruke anledningen til å heie frem alle de fantastiske frivillige som hver eneste uke gjør det mulig å drive aktivitetstilbudene videre!

Tilgang til idrettsanlegg for både eksisterende og nyetablerte idretter i nærområdene er viktig. For å favne enda flere brukere og samtidig legge til rette for nye aktivitetstrender, er det særlig viktig med en større grad av samlokalisering av idrettsanlegg, skole og utvikling av idrettsparker for ulik aktivitet.

I idrettsplanen som er sendt ut på høring ligger det et omfattende etterslep fra forrige periode. Dersom man vil gjennomføre alle gjenstående prosjekter fra forrige idrettsplan, vil dette gi et investeringsbehov på rundt 800 millioner kroner. Samtidig er det gjennomført tilstandskartlegging av over 50 idrettsanlegg. Disse viser et vedlikeholdsetterslep som må tas på alvor. Skal man innhente hele vedlikeholdsetterslepet, har dette et kostnadsanslag på over 650 millioner kroner. Derfor vil byrådet foreslå grep som er helt nødvendige for å skape et politisk og økonomisk handlingsrom til å gjøre nye investeringer i idretten.

Planutkastet skal nå sendes på høring. Høringsinnspillene skal gi et diskusjons- og beslutningsgrunnlag for å ta viktige strategiske valg om hvordan vi skal utvikle idrettsbyen Bergen. Ved å sende planen på høring, ønsker byrådet å invitere til en åpen og bred dialog om idrettsplanen.