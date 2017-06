Vi sender sunne forbilder til den oppvoksende slekt. Deng løs.

Det nærmer seg Battle of Bergen, årets store begivenhet her i byen. Å, hvor vi gleder oss til å få se vårt bysbarn denge løs på sin motstander. Forhåpentlig med statsministeren ringside. Her blir det kløyvde lepper, «blåveiser» og blod. Slår hun motstanderen bevisstløs (knockout på fagspråket), blir hun en instant winner. Da blir det heder og ære og klapp på skulderen fra statsministeren. (Ikke omfavnelse – det kan bli litt grisete med blod og snørr og tårer.) Hele Bergen og halve Sandviken i ekstase.

Vi sender sunne forbilder til den oppvoksende slekt. Deng løs. Slå motstanderen i bakken, og du er en vinner. Så flott at jeg i min generasjon skulle få oppleve at svinebanking av medmennesker ble lovlig folkesport i Norge.

Eller er det så flott?

Skulle det bare en sjarmerende kvinne fra Bergen til for å få nasjonen til å gå fra forstanden? Er vi kollektivt blitt «punch drunk»? Et ord på stammespråket i boksesporten for lettere hjerneskadet. Tenk, det er så vanlig at de faktisk har et eget ord for det.

La oss håpe at Brækhus vinner kampen med minst mulig skade på seg selv og sin motstander. Og la oss håpe at nasjonen våkner opp av blodtåken og ser hva som virkelig foregår på en boksekamp og konsekvensene for oss som mennesker og for den oppvoksende slekt. Ellers blir vi alle tapere på Koengen fredag – både i og utenfor ringen.

