Jeg er enig med Viktor Normann: Hvorfor vil vi dumme oss ut økonomisk?

«Vi dummer oss ut økonomisk og gjør skade på personer.»

Sterke ord. Det er tidligere høyrestatsråd Viktor Normann som sier dette til NRK om regjeringens manglende innsats for å skaffe utviklingshemmede jobb.

Han tar ikke for hardt i. Det mangler minst 5000 plasser for varig tilrettelagt arbeid (VTA), et arbeidstilbud for utviklingshemmede. VTA gir mening i hverdagen og gjør det mulig for gode arbeidstakere å få jobb.

Frp og Høyre foreslår at utviklingshemmede ikke lenger skal være en del av statlig arbeidsmarkedspolitikk. De vil dytte ansvaret over på kommunene. I praksis betyr det at tilbudet til utviklingshemmede i arbeid kommer til å forsvinne. Det finnes ett ord for dette: Diskriminering.

I Norge står det i Grunnloven at staten skal legge til rette for at ethvert arbeidsdyktig menneske kan tjene til livets opphold gjennom arbeid. Og arbeidsdyktige er mange med utviklingshemming til gagns. Den som lurer på det, bør ta et besøk på en VTA-bedrift. Da får de se folk som «står opp om morran». Det utføres svært mye viktig arbeid for samfunnet i disse bedriftene.

Å fjerne statens direkte ansvar for dette er dumt, dyrt og diskriminerende.

Staten må bidra mer, ikke mindre, til slike arbeidsplasser. Utviklingshemmede skal ikke måtte slåss om kronene lokalt, som også skal gå til eldreomsorg og barnevern i kommunene. Det er en oppskrift på færre, ikke flere i arbeid.

Når folk er i jobb, skaper de verdier og holder seg friskere. Det vil vi alle tjene på.

Jeg spør som Normann: «Hvorfor vil Erna og Siv dumme oss ut økonomisk, og gjør skade på personer»?

__Send oss dine meninger til debatt@bt.no og fø[lg oss på Facebook!