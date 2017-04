Nærpolitireforma er i rute, vi held våre budsjett og det er fleire politifolk i by og land enn nokon sinne. Er dét manglande styring?

Bergens Tidende brukar på leiarplass fredag uvanleg sterke ord om det dei hevdar er manglande styringen frå Politidirektoratet (POD). Dersom det hadde vore hald i argumentasjonen hadde eg vore samd i kritikken. Aftenposten har publisert utdrag frå ein uferdig rapport frå Riksrevisjonen som viser at arkivering og innsyn departement og direktorat kan bli betre, inkludert POD. I tråd med lovleg og god økonomistyring har vi omdisponert pengar internt til sentrale IKT-prosjekt, og nytta såkalla overskridelsesfullmakt.

Som Riksrevisjonen påpeikar har vi ikkje journalført i tide, og det vedgår vi og tek sjølvkritikk på. Men å konkludere med at vi har sprengt budsjettet og deretter har prøvd å løyne dette, er det på ingen måte hald i.

Merverdiprogrammet var eit program til 2,4 milliardar som innan 2021 skulle få til ei etterlengta modernisering av IKT-løysingane på straffesaksområdet, og sikre meir effektiv arbeidsflyt i etaten. Som alle store statlege program blei det grundig evaluert undervegs, og etter tilråding frå Politidirektoratet avgjorde Justis- og beredskapsdepartementet i 2015 at programmet ikkje skulle vidareførast slik det var planlagt. Vi vurderte det som svært lite truleg at politiet ville nå måla for tid, kostnader og gjennomføring som var lagt til grunn i Merverdiprogrammet. I staden har nokre av tiltaka som var foreslått blitt vidareført i mellom anna Etterforskningsløftet og Nærpolitireforma, medan andre tiltak vil komme på sikt. Vi har fått fleire gode tilbakemeldingar internt og eksternt om at dette var rett og godt grunngjeve. Og arbeidet som blei gjort har vore nødvendig og viktig for å få betre kunnskap og grunnlag for alle IKT-forbetringar vi no jobbar med.

Alle rapportar etter 22. juli har peikt på at POD har vore for lite og ikkje i stand til å styre og leie heile politietaten, i tillegg til store utviklingsprosjekt. Sidan 2012 har det blitt rundt 2200 fleire tilsette i norsk politi, av desse er om lag 1200 politiutdanna.

Vi i POD har styrka oss innan IKT, beredskap, personalutvikling og strategi og verksemdsstyring. I tillegg leier vi store moderniseringsprosjekter som skal komme heile etaten og publikum til gode. Og den største veksten har vore i distrikt og særorgan: Frå 2013 til 2016 har fem prosent av veksten gått til Politidirektoratet (POD), 45 prosent til å styrke KRIPOS, UP og andre særorgan og 50 prosent til politidistrikta. I år skal politidistrikta strykast med endå 650 nye medarbeidarar. Samanlikna med andre direktorat er POD eit lite direktorat; Knapt 300 tilsette skal leie over 16000 medarbeidarar, og vi skal gjennomføre ei reform og samstundes sikre god drift av politiet.

Nærpolitireforma er i rute. Ressursane blir brukt betre enn tidlegare. Vi held våre budsjett. Det er fleire politifolk i by og land enn nokon sinne, og vi gjer oss samstundes klare for å kunne møte endringar i samfunnet og kriminaliteten. At nokre ting går feil og for seint skal vi korrigere og rette opp i, men korkje budsjett, rekneskap, styringa eller evalueringa av f.eks. Merverdiprogrammet, eller andre av PODs oppgåver, er hemmelege og vi har ikkje noko å løyne. Bergens Tidende er hjarteleg velkomne til ein gjennomgang av vår økonomi og andre tema de tek opp.