«Vi jobber med saken» skriver Oddrun Samdal (viserektor for utdanning ved UiB) og Knut Hidle (visedekan ved SV-fakultetet) som svar på mitt innlegg i BT 16. august. Det er tatt nye grep for å styrke universitetsundervisningen, påpeker Samdal og Hidle.

Intensjonen om å gi undervisning en sterkere merittering ved ansettelser og opprykk er bra. Men hvordan? Erfaring fra bedømmelseskomiteer tilsier at de publiserte arbeidene er det som teller. De kan vi lese og vurdere kvaliteten på. Opplisting av undervisning søkeren har hatt er det vanskelig å tillegge noen særlig vekt.

Universitetsundervisningen skal være forskningsbasert, men hva innebærer det? Noen vil tolke dette snevert: «jeg kan bare undervise i mitt spesielle forskningsemne!» Men som universitetslærere har vi det privilegium å formidle videre de tradisjoner og den kunnskap som er akkumulert gjennom mange år av fagets utøvere. Dette gjøres ved stadig å oppdatere pensum, metoder og undervisningsformer. Undervisning i basisemner er interessante oppgaver.

Men noen «skygger unna» basisundervisning, fordi både ansettelser og opprykk er blitt usikre; antallet midlertidig ansatte øker. «Publiser eller forsvinn» er blitt en realitet. Sære spesialemner har likevel liten plass ved norske universitetsinstitutter. Men vil det fortsatt være slik? Kan det tenkes at den enkeltes spissede forskningsinteresser mer og mer tar over undervisningen slik at fagene fragmenteres mer og mer?