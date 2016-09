Dei fleste av oss er ved sine fulle fem.

I BT 3. september ringes det i alarmklokkene. Det er «eldrebølgen som skyl innover norske vegar»!

Det er ingen tvil om at menneske med svekkja dømekraft både overfor seg sjølve og andre, ikkje bør ut i trafikken. Her må alle gode instansar vere med å hjelpe til at slike ikkje skaper/kjem i livsfarlege trafikksituasjonar.

Men må ein stigmatisere ei heil aldersgruppe – når ein nesten dagleg les om kollisjonar på norske vegar, der livskåte ungdomar er involvert? Og der alkohol og andre rusmiddel er involvert? Rusmiddel som ein ukontrollert kan skaffe seg nær sagt kvar ein vil. Og kva med den akselererande mengde psykiatriske pasientar heilt ned i ungdomsalderen?

Gode journalistar: Med den auke av dødsulukker i år (opp frå i fjor), er det viktig å sette trafikktryggleiken i fokus. Men kan de ikkje bruke andre overskrifter og uttrykk som ikkje hengjer ut ei veldig stor menneskegruppe i folket vårt, der dei fleste er ved sine fulle fem?

Skal dei også ut av politikken og andre samfunnsnyttige styre og stell, fordi dei er over 60 år og dermed er potensielt «uoppmerksomme»?