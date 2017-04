Er bystyremedlemmene for unge til å forstå eldres behov?

Åsane Seniorteater er en teatergruppe for glade mennesker mellom 64 og 90 år. Vi har vært på turné til Alfaz del Pi i Spania. Den 23. mars underholdt vi på Fundacion Betanien, et sykehjem hvor Bergen kommune kjøper plasser til bergenske sykehjemspasienter.

Stedet er det nærmeste man kan komme et perfekt sted å leve de siste årene i livet. Her er et vakkert interiør, nydelig hage med svømmebasseng og et svært aktivt personale som virkelig tar pasientenes behov på alvor. Når man kommer inn døren, blir man møtt av frisk luft, blomster og smilende mennesker.

Personlig har jeg erfaring med Fundacion Betanien. Min søster var blant de heldige som fikk sine siste leveår her. Jeg besøkte henne jevnlig og fikk innblikk i livet hun hadde. I løpet av ett år var hun på over 200 utflukter. Selv var jeg med henne flere ganger. Det kunne være alt fra tur til kjøpesenter, eller ost og vin tur på fin restaurant. I tillegg var det stadig underholdningsinnslag, eller pasientene nøt været i hagen.

Min søster døde for fem år siden. Det var spesielt å komme tilbake til sykehjemmet. Jeg møtte igjen flere jeg kjente fra tidligere besøk. En mann husket jeg godt fordi han satt i rullestolen sin, var deprimert og hadde dårlig språk. Nå møtte jeg en blid, smilende mann som pratet og lo, reiste seg fra rullestolen og fortalte at målet var å gå fritt. Han skrøt uhemmet av personalet.

Det har flere ganger vært snakket om at bergenserne ikke er interessert i plass ved Fundacion Betanien. Et av argumentene var at familiene «plasserte» sine gamle. De ville ikke få besøk og ikke ha utbytte av oppholdet.

Det er klart at man ikke kan komme hver uke, men svært mange pårørende besøker sine ofte. Det kan tenkes at for folk som i dag har passert 90 og ikke har den store reiseerfaring, kan en sykehjemsplass i utlandet virke skremmende. Men eldre i dag reiser mye, og en plass i Syden kan stå som en drøm.

Når vi vet hvor stor mangel på sykehjemsplasser det er i Bergen i dag, er det helt utrolig at Bergen kommune sier opp plassene på Fundacion Betanien fra 1. januar 2018. Er bystyremedlemmene for unge til å forstå eldres behov? Hvordan kan de i det hele tatt vurdere nedleggelse?

Dette vil jeg gjerne ha svar på.