Samfunnet må lære å se på høy alder med ny forståelse.

I dag er eldre mennesker langt sjeldnere blant dem som trenger hjelp og støtte. Oftere er det de som er i stand til å yte hjelp og støtte til mennesker som trenger det - både den yngre og den eldre generasjonen. Eldre med trygg økonomi skaper muligheter for at de både kan gi omsorg og kjøpe nødvendige tjenester etter behov.

Med utgangspunktet i at eldre er en ressurs, må de gis muligheten til å styre livene sine i samsvar med egne planer, verdier, mål, forventninger og vilje til å bruke sine evner for seg selv og andre. Slik alle andre grupper også har sine forventinger. Det betinger at man har en sikker og sterk nok økonomi til å greie seg selv. Det skaper også trivsel og vilje til aktivitet.

Senior Høyre arbeider for at det blir ført en politikk som fjerner eller reduserer underreguleringen i folketrygdoppgjørene. De tre siste årene har mer en 750.000 pensjonister - som eneste gruppe i landet - fått betydelig redusert kjøpekraft ved lave lønnsoppgjør. Uforståelig nok.

Formuesbeskatningen bør fjernes eller i det minste reduseres og der det ikke er eiendomsskatt på boliger som er eierens hjem.

Jeg ønsker en politikk som skaper forståelse for viktigheten av å sikre den økonomiske muligheten til å klare seg selv. Samfunnet må nå lære seg å se på høy alder med en ny forståelse.