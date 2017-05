Vi er kjent med at foreldrene på Tveiterås skole ikke er fornøyd med involveringen i prosessen til nå. Det tar vi på alvor.

Byrådet i Bergen ønsker ikke å være det byrådet som visste, men som ikke handlet. Derfor inneholder skolebruksplanen en rekke grep for byens skoler som ikke er populære – men som er riktige og nødvendige.

Bystyret i Bergen har bestemt at spesialskolen på Tveiterås skal relokaliseres til Ulriken skole på Landås. Dagens skolebygg på Tveiterås er så nedslitt og uhensiktsmessig at det skaper en utfordrende skolehverdag for elever og ansatte.

Skolen er ikke godt nok universelt utformet, bygget har dårlig tilpassede fasiliteter som ikke er tilrettelagt med nødvendige arealer og hjelpemidler for å utøve den grad av daglig hjelp elevene trenger. Det er utfordringer med hygieneforhold, toalett- og stelleromfasiliteter. Skolen har åpne løsninger som fører til for mye støy.

Innvendig har skolen ramper tilrettelagt for bevegelseshemmede, men nye rom er oppført uten at tekniske installasjoner er videreført. Det er en reell bekymring for at skolebyggets mangler og feil påfører ansatte belastningsskader og elevene mer stress i skolehverdagen.

Fred Ivar Utsi Klemetsen

Kai Grieg og Olaug Nilssen har i debattinnlegg i BT skrevet om Tveiterås skole og deres ønsker for å påvirke fremtiden for spesialskolen. Både Grieg og Nilssen jobber hardt og godt for sine barn og for Tveiterås skole.

Byrådet har dyp respekt for engasjementet, men må samtidig ha med seg historikken om skoleforfallet, et helhetlig blikk på skolehverdagen for nærmere 29.000 grunnskoleelever, skolestrukturen i Bergen generelt og for spesialskolen på Tveiterås skole med forsterkede avdelinger spesielt.

Byrådet er opptatt av at foreldre og ansatte skal bli lyttet til i alle saker som angår barnas skolehverdag. Derfor er det opprettet en brukergruppe for det nye skolebygget på Landås som Tveiterås skole skal flytte inn i. Brukergruppen består av rektor, tillitsvalgt og verneombud ved Tveiterås skole og representant fra foreldrenes arbeidsutvalg (FAU). Det er så langt avholdt to møter i brukergruppen.

Hensikten med brukergruppen er å lytte til og lære av foreldrenes og skolens erfaring slik at de kan gi sine råd og være med i utformingen av rom- og funksjonsprogrammet for den nye spesialskolen på Landås. Nå er det lyst ut en anbudskonkurranse for prosjektering av ombyggingen. Dette relaterer seg til en mulighetsstudie for skolen, som også brukergruppen skal få ta stilling til.

Vi er kjent med at foreldrene på Tveiterås skole ikke er fornøyd med involveringen i prosessen til nå. Det tar vi på alvor. Brukergruppen skal derfor involveres mer aktivt i den videre prosessen. Samtidig må vi være tydelig på at prosessen nå handler om å flytte spesialskolen fra Tveiterås til Landås i tråd med bystyrets vedtak. Jeg håper vi kan legge dette premisset til grunn, og fremover få til et godt samarbeid om den nye spesialskolen på Landås.