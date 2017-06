Noen ganger koster det litt ekstra på grunn av behov for instruktør, transport og utstyr, men oftest er det helt gratis.

Kjære Jarl André Dale. I BT i dag retter du kritikk mot prisen vår på én enkelt aktivitet som vi tilbyr, Coasteering.

De andre nærmere 2000 arrangementene og turene vi arrangerer i året, flesteparten gratis, nevner du ikke. Men ok, la oss snakke om Coasteering. Grunnen til at prisen for akkurat denne aktiviteten er høy, er at det innebærer sikkerhetsutstyr og sertifiserte instruktører som er underlagt de samme kravene om systematisk sikkerhetsarbeid og produktkontrolloven som andre aktiviteter som for eksempel klatring, juving, elvepadling og rafting.

Marit Djupvik

Vi har faktisk sponset barneplassene på denne turen, for kostprisen pr. barn er langt høyere enn 450 kroner. Den er 800 kroner. Vi sponser altså hver barnebillett med 350 kroner. Ved å sponse billetter slik, gjør vi det billigere for at barn og unge skal få prøve kostnads- og utstyrskrevende friluftslivsaktiviteter i trygge rammer.

I Norge har DNT over 200 Barnas Turlag, og på mange av deres turer kan alle delta. Det er gratis enten de er medlemmer eller ikke. Barnefamilier er velkommen med på trilleturer, bæreturer, «Kom deg ut»-dagen og kveldsmatturer, der det også lekes i vannkanten. Visste du ikke om det? Bak alle disse aktivitetene står det fantastiske frivillige som bruker sin fritid på å gi andre gratis og gode naturopplevelser. Til sammen utgjør frivilligheten i Bergen og Hordaland Turlag hele 48 årsverk. Det er vi veldig stolte av.

I samarbeid med Bergen kommune er vi også med på Aktivitetskortet. Her får mange barn og ungdom fra økonomisk svakerestilte familier delta gratis på våre sommerleirer, basecamps, turer og aktiviteter.

Vi i Turlaget sponser ofte turene vi arrangerer for barn og ungdom, slik at alle som ønsker skal få delta uavhengig av lommebokens størrelse. Vi jobber for et enkelt og naturvennlig friluftsliv og ønsker at flest mulig skal bli glad i naturen vår, bruke den og få naturopplevelser for livet. Styret i Bergen og Hordaland Turlag tar ikke ut utbytte av eventuelt overskudd. Alt vi tjener på våre ulike aktiviteter blir direkte sprøytet inn i ny aktivitet, nye tilbud, for å vedlikeholde våre stier og hytter og drive naturvernarbeid.

Til sist vil jeg si at Coasteering ikke er nymotens ord som vi har funnet på. Coasteering som guidet aktivitet startet opp i Storbritannia på 70-tallet. Men jeg er enig med deg at vi ikke trenger et fancy navn for å leke ved sjøen. Kanskje kystlek er et bedre navn? At foreldre tar med barna sine ut til sjøkanten, leker og morer seg i naturen er supert.

Allemannsretten sikrer oss alle gratis tilgang til fjell og sjø, og slik skal det være. Noen ganger koster det litt ekstra på grunn av behov for instruktør, transport og utstyr, men oftest er det helt gratis, på grunn av våre frivillige. Hvis du har lyst å være med å bidra til å skape gode naturopplevelser for barn er du hjertelig velkommen hos oss som frivillig.