Vi må seriøst diskutere om Bergen tåler flere besøkende.

BT omtaler 7.9 mange næringsdrivendes frustrasjon over trafikkaoset i Bergen sentrum. I sommer har turisttilstrømningen slått alle rekorder, til stor glede for mange i reiselivet. Men også til stor sjenanse for andre næringsdrivende, fotgjengere og sentrumskunder. Mange av dagene har køene og trengselen vært å stor at vi seriøst må diskutere om Bergen tåler flere besøkende.

Jeg mener at byen gjør det, men da må flere tiltak settes ut i livet. Vi må fjerne kø og kaos, og først og fremst må antall busser reduseres. Dette grep jeg fatt i som byråd for byutvikling, og iverksatte følgende strakstiltak sommeren 2015:

Manuell dirigering med uniformerte parkeringsvakter på Vetrelidsalmenning for å hindre at bussene parkerte der. Skiltingen ble også forbedret.

Utvidelse og merking av parkeringsareal for buss på Festningskaien m.m. Informasjonsmateriell på engelsk og norsk slik at alle (også de mange utenlandske) bussjåfører fant veien til og fra parkeringsplassene. Disse tiltakene hjalp en god del, men på lengre sikt må flere tiltak gjennomføres. Her er noen forslag:

Øvregaten, Vetrelidsalmenning og Kong Oscarsgate stenges for busstrafikk utenom busser i rute. Disse gatene er for smale og sårbare og tåler ikke dagens store turbusser.

Turbussene henvises til parkering på Festningskaien m.m. og stopp for avstigning/påstigning på Koengen, Strandkaien eller andre steder med kapasitet utenom den indre bykjernen. Passasjerer fra cruisebåter på Skolten skal som hovedregel gå inn til sentrum.

Konsesjonene til sightseeingbusser må reforhandles slik at de ikke lenger kan trafikkere bykjernen. Bergen har et kompakt bysentrum og "Gåbyen" må gjelde også for turister.

Strengere miljøkrav for cruisetrafikken kombinert med høyere avgifter vil kunne gi reduksjon i antall anløp og passasjerer, samtidig som inntektene opprettholdes. Bergen skal ikke være bare for rike turister, men Bergens høye kvalitet er det heller ikke riktig å selge billigst mulig.