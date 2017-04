Det er en myte at tuberkulose er utryddet. Over ti millioner mennesker får sykdommen hvert år.

Resistent tuberkulose er sjelden i Norge, men Frida Heskestad Jagdum fra Rogaland opplevde det. På verdens tuberkulosedag 24. mars sto hun foran norsk helsepersonell for å fortelle om hennes opplevelse med å ha resistent tuberkulose:

«Da jeg var på mitt verste, husker jeg at jeg ringte legen fortvilet og sa at jeg nesten tror jeg må gi opp. For meg å tenke tilbake på dette nå, føles veldig fjernt. Det var aldri et alternativ for meg å ikke ta tablettene, men det sier på en måte litt om hvor ekstremt fanget jeg var i en hverdag der det eneste jeg gjorde var å stå opp, være ekstremt kvalm, ta de 15 daglige tablettene som jeg visste ville gjøre meg enda kvalmere, for så å kaste opp. Sakte, men sikkert føle meg litt bedre da det gikk mot kveld. Prøve å få i meg mat før jeg la meg og visste at samme «prosedyre» ville gjentas morgenen etter. Og morgenen etter det. Og etter det. Og så langt frem i tid som jeg kunne se for meg. Uker, måneder. Jeg skjønte ikke hvordan jeg skulle komme meg gjennom det.»

Frida er ikke alene. Personer med resistent tuberkulose blir ikke friske av den vanlige «gamle» behandlingen, men må ta tusenvis av piller med sterke bivirkninger i opptil to år. Av dem som er heldige nok til å starte behandling, er det på verdensbasis bare halvparten som faktisk blir friske. Det kan vi ikke akseptere.

Privat

Det er bevist at forhistoriske mennesker i neolittisk tid hadde tuberkulose. Det er også funnet spor av sykdommen i egyptiske mumier fra 3000–2400 f.Kr, og Hippokrates identifiserte tuberkulose som den mest utbredde sykdommen på hans tid. Den var nesten alltid dødelig, med feber og blodig hoste som symptomer.

Tuberkulose har gjennom årene tatt livet til svært mange mennesker. I perioden 1895 til 1955 kostet sykdommen en kvart million nordmenns liv. Robert Kochs oppdagelse av bakterien i 1882, utvikling av antibiotika på 1950- og 60-tallet og deretter den store velstandsutviklingen, tok knekken på epidemien i Norge.

Her i landet glemte vi derfor tuberkulosen. Men den ble ikke borte. Tuberkulose er fortsatt den infeksjonssykdommen i verden som tar flest liv. Tuberkulose blir fortsatt behandlet med de samme antibiotika som på 1950- og 60-tallet. Forskning på nye medisiner og en ny vaksine har vært underfinansiert i alle år. Tuberkulose rammer de fattigste hardest. De med dårlig ernæring og trange boforhold. De uten stemme. Dermed har verdenssamfunnet – politikere og legemiddelindustrien – valgt å ikke høre det skrikende behovet for ny og bedre behandling.

Behandling av tuberkulose har i alle år vært lang og vanskelig å gjennomføre. Dette har ført til en situasjon hvor rundt 580.000 mennesker hvert år blir syke av tuberkulosebakterier som er resistente mot en eller flere av medisinene. For å diagnostisere resistent tuberkulose trenges det avansert teknisk utstyr, og behandlingen er kostbar. Åtte av ti personer med resistent tuberkulose har ikke tilgang til diagnose og behandling. Dette er ikke bare et rettighetsbrudd mot disse 450.000 menneskene, men et enormt globalt folkehelseproblem.

Tuberkulose finnes fortsatt i alle land i verden – også Norge. Etter en periode med en svak økning av antall tuberkulosetilfeller i Norge, har tallene gått noe ned de siste tre årene. I 2016 var det 293 som ble syke av tuberkulose i Norge. Over halvpartene av tilfellene er fra Oslo og rundt 20 prosent er fra vestlandsfylkene. Tuberkulose er fortsatt en sjelden sykdom i Norge – så sjelden at man har problemer med å oppdage det.

Det fikk Morten Prante erfare. Da han endelig fikk diagnosen tuberkulose på Haukeland sykehus var Morten så syk at legene ikke trodde han skulle klare seg. Da hadde han vært to uker på sykehuset og gjennomgått mange tester.

Tuberkuloseepidemien skal stanses innen 13 år. Verdenssamfunnet, inkludert Norge, er blitt enige om bærekraftsmålene hvor det står at tuberkuloseepidemien skal stanses innen 2030.

Å bekjempe en flere tusen år gammel sykdom de nærmeste tretten årene er en enorm forpliktelse – og den fortjener å bli tatt på alvor. Vi trenger nye medisiner og en ny vaksine for å stoppe epidemien. Men legemiddelindustrien har knapt utviklet et eneste nytt antibiotikum på nærmere 30 år. Og når Verdens helseorganisasjonen i februar 2017 publiserte en liste over mikrober som skal prioriteres for utvikling av nye antibiotika, er ikke tuberkulose på listen.

LHL Internasjonal ber norske myndigheter om å ta ansvar. Erna Solbergs initiativ til å få sekretariatet for Coalition for Epidemic Preparedness Innovations (CEPI) til Oslo er en god start. Her var norske forskere med på å utvikle en vaksine mot ebola i rekordfart – nå vil vi ha en ny vaksine mot tuberkulose. BCG-vaksinen beskytter ikke nok.

I påvente av dette, og i solidaritet med de fem tusen menneskene som hver dag dør helt unødvendig av tuberkulose, ber vi norske stortingsrepresentanter om å signere 'The Barcelona Declaration'. Dette er et stort internasjonal nettverk av parlamentarikere fra over 100 land som ønsker å bekjempe tuberkulose. Pr. dags dato er det kun en norsk representant som har signert. Skal vi stoppe tuberkulosen innen tretten år, må det sterkere skyts til enn det.